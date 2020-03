In questo periodo in cui #restateacasa non è solo un consiglio ma una regola ferrea da seguire, ecco i 10 account di IG più promettenti da seguire come la regola, appunto. Per gambe e cosce ferree! In questi giorni di isolamento in casa a causa dell’emergenza del contagio da Covid-19, si può pensare di sfruttare al meglio il tempo libero indoor per perdere peso e rafforzare la muscolatura. Ecco come e, soprattutto, con chi: con i migliori coach online che trovate su Instagram



di Camilla Sernagiotto

Stando in casa senza muoversi e spesso mangiando di più del solito per noia e per nervosismo si finisce inevitabilmente con l’ingrassare a vista d’occhio, motivo per cui in questi giorni di isolamento per l’emergenza Coronavirus è un’ottima idea seguire i personal trainer più quotati di Instagram.



Ce ne sono tantissimi su IG, pronti a offrire dirette in streaming, post video e fotografici creati ad hoc per questi giorni di quarantena, come le dritte su quali oggetti comuni utilizzare per gli esercizi in alternativa a manubri e pesi.

Non mancano nemmeno consigli a livello nutrizionale, per integrare il coaching e offrire una consulenza a 360°.



Se volete sfruttare questi giorni per una remise en forme facile e veloce, ecco i 10 profili di Instagram di personal trainer da "followare" immediatamente.



01 Selene Genisella, su Instagram come selenegenisella Se volete spunti gym sempre freschi e nuovi, allora Selene Genisella è quello che vi serve. Con 121mila follower, propone esercizi per donne e uomini che assicurano una tonificazione muscolare notevole. Non mancano i momenti di relax, con foto e video di sessioni di yoga, pilates e via dicendo. Una guida perfetta per darsi letteralmente una mossa in questo periodo di inattività.

Francesca Fanolla, su Instagram come personal_trainer_francesca

Laureata in Scienze Motorie, Francesca Fanolla è una personal trainer perfetta per questo periodo di isolamento in casa.

Oltre a proporre esercizi con accessori ginnici tradizionali, infatti, in questi giorni offre esercizi con oggetti comuni che chiunque ha in casa, come le bottiglie d’acqua in aiuto agli allenamenti per rinforzare i muscoli addominali.

Oltre che di ginnastica, Francesca Fanolla si intende molto anche di arte dell'arrangiarsi, fondamentale in questo periodo di emergenza.

Ilaria Berry, su Instagram come berry_athletics

Ilaria Berry ha un seguito di ben oltre 76mila follower e offre foto e video di semplici esercizi adatti a tutti.

Propone lezioni in live streaming sul suo profilo Instagram, tematiche a seconda della parte del corpo che si vuole potenziare a livello di muscolatura.

Oltre a dare consigli a tema gym, propone anche ricette per spuntini light, pasti salutari e colazioni perfette per un carico di energia.

Propone ogni strumento adatto ad assottigliare la body shape in maniera esteticamente wow senza tralasciare la salute.



Beatrice Mazza, su Instagram come beatrice__mazza

Chi volesse coniugare esercizio fisico e relax, allora segua Beatrice Mazza. Già più di 25mila utenti Instagram lo fanno, trovando in lei un’ottima yoga teacher.

Offre lezioni di yoga in chiave social e anche di mindfullness, la tecnica che aiuta a riscoprire sensi e l’hic et nunc, facendo vivere l’attimo.

Se pensate che i suoi esercizi yogici non facciano dimagrire e rassodare, allora dovreste dare un’occhiata al suo account per ricredervi: le sue proposte sono altamente atletiche!

Vi rilasserete a fondo e vi farete i muscoli a ritmo di affondo...

Roberto Rodini, su Instagram come roberto.personaltrainer

Chi cerca un personal trainer uomo, può trovare in Roberto Rodini la figura ideale.

Specializzato in training di varie tipologie, offre esercizi da fare a casa tra affondi, plank touch, squat e glutei bridge. Dalla pesistica alla boxe, le scelte sono tante e varie.

Spiega in maniera semplice tutti gli esercizi, offrendo consulenze personalizzate in DM e rivolgendosi a tanti nei video e nelle foto del suo account.



Umberto Miletto, su Instagram come umbertomiletto

229mila follower, una buona dose di simpatia e tanti esercizi tutti da provare: ecco cosa troverete sul profilo Instagram di Umberto Miletto.

Dagli addominali in sospensione agli esercizi con manubri, ce n’è per ogni gusto e obiettivo. Negli ultimi giorni ha incominciato a postare esercizi pensati ad hoc per chi è in casa in quarantena, per aiutare a bruciare tanto del grasso che inevitabilmente stiamo mettendo su muovendoci poco e mangiando di più a causa di stress e nervosismo.

Se volete smetterla di impiegare il tempo a mangiare junk food sul divano e incominciare a muovervi, fatelo bene seguendo i consigli di questo coach.

In Forma con Fede, su Instagram come informaconfede

Il profilo di informaconfede non è di una personal trainer bensì di una Anti Personal Trainer. Propio così si definisce Fede, la coach che propone esercizi semplici e fattibili per tutti coloro che non amano il fitness.

Dallo stretching facilitato con il supporto dell’elastico fino ai consigli sull’abbigliamento sportivo che fa bruciare più calorie, troverete in informaconfede il migliore alleato per combattere la vostra pigrizia e arrivare a una remise en forme senza troppi sforzi.

Vi divertirete grazie alla simpatia innata di questa coach che sa come prendervi, stimolandovi a fare esercizio fisico in maniera simpatica e accattivante.

Davide Personal Trainer Online, su Instagram come davidefitcoach

Davide Personal Trainer Online è un personal coach certificato AIF sul cui profilo Instagram troverete precisi consigli in ottica gym e non solo.

Dai manubri ai foam roller, dalla corda alle trigger ball, questo personal trainer vi aiuterà a utilizzare qualsiasi strumento da ginnastica direttamente a casa.

In più offre consigli a livello nutrizionale che ben si sposano con una bella silhouette, perfettamente scolpita e tonica.

Seguendo il suo account su Instagram avrete tutti gli strumenti adatti per un peso forma ideale e una silhouette invidiabile.

Mike Chabot Personal Trainer, su Instagram come mikechabotfitness

Non è italiano ma statunitense eppure Mike Chabot Personal Trainer va seguito assolutamente se si vuole fare una full immersion di ginnastica tonificante.

Con la bellezza di 1 milione di follower e una bellezza notevole, questo coach farà breccia nei cuori delle donne e nei bicipiti degli uomini.

Attraverso video e foto postate, offre suggerimenti per scolpire la body shape a sua immagine e somiglianza. Ma i consigli più mirati li dà in DM, con direct message personalizzati. Se volete un piano creato su misura per voi, contattatelo (ma dovete scrivergli in inglese) e fatevi fare un bel piano d'attacco studiato apposta sulle vostre misure ed esigenze.

Camilla Spinetti, su Instagram come abcspinni

Una fitness coach online che saprà farvi buttare giù tutti i chiletti messi su in quarantena è lei: Camilla Spinetti.

Ogni segreto del culturismo, della pesistica e del rassodamento vi sarà svelato, sul suo profilo abcspinni e in DM, chattando in privato con lei.

Se state cercando il modo di passare con lode la prova costume, sperando di potere uscire finalmente di casa perché significa che l’incubo del contagio da Covid-19 è finito, affidatevi a Camilla. Potrete sfruttare questo tempo per una salutare perdita di peso e un notevole potenziamento muscolare.