Inizialmente “bollata” come un semplice flirt estivo, la storia d’amore tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo è più forte che mai.

Sposatisi in gran segreto, l’ex calciatore e l’ex velina sono diventati genitori di due bambine: Stella (18 novembre 2018) e Isabel, nata il 25 marzo 2020.

Ma com’è iniziata la loro storia?

Bobo e Costanza: amici, sposi, genitori

Non è stato un colpo di fulmine, quello tra Christian Vieri e Costanza Caracciolo. I due si conoscevano da tempo ed erano buoni amici, prima che - una cena a Roma nell’estate 2017 - li trasformasse in qualcosa di più.

«Mi sono messa con lui senza aspettative, e invece il tutto è stato finora molto di più di quello che avrei mai sognato» ha raccontato lei. Che ha spiegato come tutto è iniziato: «Venne durante gli Internazionali di Tennis, e gli proposi di fare un giro notturno per Roma. Credevo non accettasse, invece disse subito di sì. Non ci riconobbe nessuno, c’era poca gente in giro, facemmo mattino e fu tutto dolcissimo, davvero romantico. Lui fu romantico! Questa non l’avevo mai raccontata. Non ci furono baci, ma quella sera capii per la prima volta che mi stava cominciando a piacere seriamente» ha confessato la Caracciolo (“Coco Pops”, come affettuosamente la chiama Bobo) a La Gazzetta dello Sport.

Dopo un primo dolorosissimo aborto, Costanza rimane nuovamente incinta. E, il 18 novembre 2018, viene alla luce la piccola Stella. Il 18 marzo 2019, poi, ecco il matrimonio. In gran segreto. «Eravamo in quattro, noi due e i testimoni. Poi, più avanti, magari faremo una festa con tutti. L’abbiamo deciso da un giorno all’altro, siamo andati in Comune a informarci e poi ci siamo sposati. Magari se si dovesse convincere ci sposeremo anche in chiesa, forse quando Stella sarà più grande» ha dichiarato l’ex velina. Che, il 25 marzo, è diventata nuovamente mamma. Questa volta di Isabel.

Un Bobo cambiato

Fama da sciupafemmine e carattere difficile, grazie a Costanza Bobo sembra essere davvero cambiato. È dolcissimo, amorevole, è un papà straordinario.

Come ha raccontato lei, Vieri è completamente diverso da ciò che si crede. Parla poco, ma dimostra tanto. Dopo la nascita di Stella, quando lei era distrutta da un parto difficile, non l’ha lasciata un attimo. Ha fatto tutto lui con la bambina, rimboccandosi le maniche e imparando quanti miracoli può fare l’amore. «Lui è un padre stupendo, di una dolcezza incredibile, lo ha migliorato molto come uomo l’arrivo di questa bimba. Starei ore a guardarli mentre giocano: insieme sono stupendi» ha raccontato Costanza a Silvia Toffanin.

E, a dimostrare quanto Vieri sia felice, ci sono le storie di vita quotidiana che su Instagram condivide. Perché sì, l’amore (quello vero) sa cambiarti sul serio...