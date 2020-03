Nata Isabella Khair Hadid il 9 ottobre 1996 a Los Angeles, Bella Hadid è tra le modelle più richieste del momento. Lei e la sorella Gigi popolano passerelle e copertine, sono protagoniste di campagne pubblicitarie e vere star dei social.

Ma com’è cambiata negli anni Bella Hadid?

Bella Hadid, la carriera

Figlia dell’ex modella olandese Yolanda Foster e dell’imprenditore immobiliare palestinese Mohamed Hadid, la sindrome di Lyme costringe Bella ad abbandonare il sogno di diventare cavallerizza. Nel 2014 si trasferisce a New York per studiare fotografia alla Parsons School of Design, ma è la carriera di modella che il destino ha in serbo per lei.

Dopo aver firmato con la IMG Models, debutta alla New York Fashion Week sfilando per Desigual. Nel 2015 è sulle passerelle di tutti i più importanti brand della moda: Tom Ford, Diane von Fürstenberg, Tommy Hilfiger, Moschino, Balmain, Marc Jacobs, Topshop Unique, Burberry, Giles, Philipp Plein, Moschino, Missoni, Bottega Veneta. Harper's Bazaar, Elle, Allure, Glamour e W le dedicano lunghi servizi tanto che, nel 2016, viene eletta “modella dell’anno” dal Daily Front Rows Fashion Los Angeles Awards e dal sito Models.com.

Protagonista delle campagne pubblicitarie di Moschino e Fendi, ambasciatrice della linea di accessori di Bulgari e testimonial di Versus, Max Mara, Giuseppe Zanotti e Nars Cosmetics, nel 2017 Bella Hadid è al nono posto tra le modelle più pagate con guadagni per 6 milioni di dollari (che, nel 2018, diventano 8,5).

Tra il 2015 e il 2019 vive una tormentata storia d’amore col cantante The Weeknd.

Bella Hadid, i ritocchi estetici

A differenza di Gigi Hadid (che pare essere completamente naturale), Bella ha più volte fatto ricorso al chirurgo estetico. Foto del suo passato rivelano infatti lineamenti diversi: un naso più lungo e pronunciato, labbra sottili, zigomi “invisibili”. Non solo dunque beneficia di un DNA notevole, la modella: si è vista anche aiutare dalle abili mani dei dottori.

Secondo il magazine Star, a soli 19 anni si era già rifatta le labbra e sottoposta a diversi ritocchi estetici. «Bella si è ritrovata a fare la modella per caso, ha dovuto rinunciare al sogno di una vita: diventare una cavallerizza professionista. Ha rinunciato anche all'opportunità di partecipare alle Olimpiadi per via dei sintomi della malattia di Lyme» ha raccontato mamma Yolanda.

Secondo il gossip, sarebbe arrivata a pesare solamente 51 chili per 174 centimetri d’altezza. E avrebbe dato fondo alla carta di credito del padre per via degli interventi estetici effettuati in una clinica di Los Angeles. Del resto, non si può certo dire che la sua sia una bellezza del tutto naturale: il nasino proporzionato e dalla punta sottile è ben diverso dall’“originale” con la sua gobbetta, le labbra carnose sono evidentemente l’effetto di qualche punturina. Gli zigomi sono ora sporgenti, l’arcata sopracciliare sollevata così da dare risalto agli occhi.

Certo, già la base di partenza era buona. Ma Madre Natura è stata decisamente aiutata…