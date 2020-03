di Matteo Rossini

Costantino della Gherardesca è pronto per una nuova tappa del programma itinerante più divertente del piccolo schermo. Il conduttore si prepara a prendere per mano i telespettatori portandoli alla scoperta di paesaggi straordinari. Scopriamo insieme alcune anticipazioni su quello che accadrà questa sera.

Pechino Express: le anticipazioni

Nel corso degli anni Pechino Express ha conquistato il pubblico grazie alla capacità di saper mescolare alla perfezione la scoperta di posti incantati con la competizione di alcuni dei volti più amati del mondo dello spettacolo italiano in grado di regalare stupore e divertimento ai telespettatori.

Nelle prime puntate dell’ottava edizione le coppie in gara hanno dimostrato grande voglia di vincere diventando protagonisti di alcuni momenti che hanno subito fatto il giro del web, come ad esempio la lite tra Vera Gemma e Soleil Sorge (qui potete trovare tutte le sue foto più belle). In attesa del nuovo appuntamento, scopriamo insieme alcune anticipazioni sulla sesta tappa di Pechino Express.

1) Nuove alleanze

Poche ore fa il conduttore ha scritto un messaggio sul suo profilo Twitter parlando di quello che accadrà, queste le sue parole: “Vi prometto che sarà divertente e spero riuscirà a farvi sorridere. Inizierete a notare nuove alleanze che quei furboni dei viaggiatori cercano di far passare inosservate (sottovalutandomi)”.

2) Il viaggio in Cina

Le coppie in gara proseguiranno il loro viaggio in Oriente e anche in questo caso i concorrenti si troveranno in Cina (qui potete trovare tutte le foto dei protagonisti in gara).

3) Più di 400km in una puntata

Stando a quanto emerso sul web nelle ultime ore, nell’ottavo appuntamento di Pechino Express i concorrenti dovranno affrontare un lungo viaggio, per la precisione i km percorsi saranno circa 450!

4) Una busta misteriosa

Poche ore fa il profilo Twitter del programma ha pubblicato lo scatto di una busta chiedendo al pubblico quale possa essere il suo scopo, cosa accadrà?