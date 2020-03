di Matteo Rossini

Costantino della Gherardesca continua il suo viaggio tra paesaggi straordinari, prove originali e colpi di scena inaspettati. La quinta tappa dell’ottava edizione di Pechino Express ha regalato numerosi momenti divertenti, scopriamo quale coppia ha dovuto abbandonare il gioco.

Pechino Express: dalla Tailandia alla Corea del Sud

Costantino della Gherardesca è uno dei volti più amati e popolari del piccolo schermo. Nel corso degli anni il conduttore ha conquistato il pubblico a suon di ironia e sagacia diventando una vera e propria star della televisione e dei social.

In queste settimane Costantino Della Gherardesca Verecondi Scortecci, questo il nome all’anagrafe, è alle prese con l’ottava edizione di Pechino Express, il programma itinerante in cui coppie affiatate si sfidano per la vittoria finale attraversando alcune della nazioni più affascinanti e magiche al mondo (qui potete trovare tutti i concorrenti in gara).

Nelle scorse puntate abbiamo assistito all’abbandono forzato di Asia Argento e ad alcune liti che hanno fatto il giro del web. Enzo Miccio, Vera Gemma, Max Giusti e Marco Mazzocchi sono tra i concorrenti più amati dal pubblico del Bel paese. Le prima quattro tappe hanno portato i telespettatori in giro per la Tailandia lasciando poi immergere il pubblico nella cultura cinese.

Pechino Express: chi è stato eliminato nella quinta tappa

Al momento le coppie in gara sono ancora sei, nel corso delle tappe precedenti abbiamo assistito all’eliminazione di Marco Berry e Ludovica Marchisio, Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori, Luciano Punzo e Gennaro Lillo, quest’ultimo però rientrato in gioco con Vera Gemma, rimasta sola dopo l’abbandono per infortunio di Asia Argento.

La quinta tappa di Pechino Express ha regalato grande emozioni, ma chi ha dovuto abbandonare il gioco? Nessuno! Infatti, i Sopravvissuti, formati da Gennaro Lillio e Vera Gemma, si sono posizionati in ultima posizione ma al termine della puntata Costantino della Gherardesca (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi del conduttore) ha rivelato come la tappa non fosse eliminatoria.