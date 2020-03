Le migliori serie tv da vedere a Marzo 2020 su Sky On Demand

Non solo film: tante sono le serie tv che - a marzo - si possono vedere su Sky On Demand. Poliziesche e western, ambientate nel passato o in mondi immaginari, arrivano dagli Stati Uniti e dall’Europa con le loro trame avvincenti e gli originali interrogativi.

Ecco, tra nuove stagioni e intere serie, le cinque da non perdere.

“Young Sheldon”

Arriva la terza stagione di “Young Sheldon”.

La sit-com statunitense, nata come spin-off e prequel della serie “The Big Bang Theory”, è dedicata all’infanzia di Sheldon Cooper. Genietto texano, Sheldon frequenta il liceo a soli 9 anni. Tuttavia, in famiglia non si trova a suo agio: la madre è una fervente cristiana battista, il padre un allenatore di football, e i due fratelli non fanno che prenderlo in giro.

“Yellowstone”

Arriva su Sky Atlantic “Yellowstone”, epopea neo western con protagonista Kevin Costner.

La serie tv segue le vicende della famiglia Dutton, proprietaria di un ranch in Montana, il più grande di tutti gli Stati Uniti. Tuttavia, la proprietà è in pericolo: i nativi americani si trovano sul suo confine, pronti ad attaccarla, gli imprenditori edili la vogliono e così pure i politici corrotti e i latifondisti. Così, in un mondo dominato dalla violenza, i Dutton si trovano a dover combattere e a difendersi.

“Westworld - Dove tutto è concesso”

In contemporanea con gli Stati Uniti arriva la terza stagione di “Westworld”, in versione originale sottotitolata.

Serie tv che mixa western e fantascienza, è basata sul film omonimo del 1973. L’intera vicenda si svolge nel parco divertimenti Wild-West Westworld, popolato da figuranti androidi e destinato a ricchissimi ospiti che - qui - possono soddisfare le loro fantasie più selvagge. Gli androidi, infatti, sono programmati per non danneggiare gli umani. Tuttavia, qualcosa non va come previsto: un piccolo gruppo di “robot” conserva ricordi delle sue vite passate, e inizia ad essere senziente.

“Babylon Berlin”

Disponibili on demand le prime due stagioni della serie tv tedesca “Babylon Berlin”.

Basata sui libri di Volker Kutscher, la serie tv ha per protagonista il commissario di polizia Geron Rath, trasferito da Colonia a Berlino per indagare su di un caso di ricatto. È il 1929 e, nella capitale tedesca, il commissario incontra Charlotte Ritter e Bruno Wolter: con loro indagherà sulla politica e sugli omicidi, sul mondo dell’arte e della droga.

“Spartacus”

Dal 24 marzo saranno disponibili tutte le quattro stagioni di “Spartacus”, compreso il prequel sulla vita dei gladiatori nell’Antica Roma.

La serie racconta le gesta di Spartaco che, imprigionato dai Romani, diventa un gladiatore. Fino a guidare una rivolta contro la Repubblica Romana nel 73 a.C. Sin dalla sua nascita, “Spartacus” ha subito numerose censure per le scene erotiche e per quelle violente. Ma il pubblico l’ha sempre premiata.