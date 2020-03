La Casa Di Carta 4: il primo trailer ufficiale

@Getty Images

Il caos sta per prendere il sopravvento. Netflix ha appena pubblicato il trailer ufficiale della seconda parte della quarta stagione de "La casa di carta ", curiosi di scoprirlo? Vediamolo insieme!

di Matteo Rossini

L’attesa è terminata! Poche ore fa Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della quarta parte de "La casa di carta", una delle serie più attese dell’anno. Scopriamo insieme tutti i dettagli. La casa di carta: il successo "La casa di carta" è uno dei prodotti più popolari e amati dal pubblico a livello internazionale. La serie ha conquistato prima i telespettatori spagnoli e poi quelli di tutto il mondo grazie a colpi di scena, sequenze adrenaliniche e un cast di attori davvero straordinari (qui potete trovare tutte le foto più belle di Úrsula Corberó). Episodio dopo episodio la banda guidata dal Professore si è fatta largo nel mondo delle serie diventando uno dei titoli di Netflix più amati e celebri di sempre. Poche ore fa la piattaforma ha pubblicato il trailer ufficiale della quarta parte che vede i protagonisti coinvolti in una situazione davvero pericolosa.

"La casa di carta": il trailer della quarta parte della seconda stagione

Il filmato della quarta parte della seconda stagione de "La casa di carta" ha subito ottenuto numerosi consensi, infatti al momento il trailer ufficiale in italiano conta più di 330.000 visualizzazioni su YouTube e oltre quattro milioni e mezzo e 46.000 commenti sul profilo Instagram ufficiale, la pagina ha oltre sei milioni di follower.

Il video, dalla durata di poco più di due minuti, vede ovviamente come protagonisti i personaggi principali che si ritrovano rinchiusi nella Zecca di Stato dove ora il problema non sarà più come poter effettuare un colpo di successo ma come poter uscire indenni da tale situazione.

Come annunciato nel trailer, il grande protagonista della quarta parte della seconda stagione sarà il caos che prenderà il sopravvento guidando le dinamiche della serie. La data di uscita è fissata per il 3 aprile 2020. A questo punto, non ci resta che sederci e gustarci il trailer!