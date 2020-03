di Matteo Rossini

Pechino Express continua la sua avventura tra paesaggi incantati, prove divertenti e momenti di tensione. La quarta tappa del programma condotto da Costantino Della Gherardesca ha visto trionfare la coppia delle Top, ovvero quella formata da Dayane Mello ed Ema Kovac, scopriamo insieme chi sono.

Asia Argento è stata la protagonista della prima puntata, l’attrice e imprenditrice è stata costretta ad abbandonare il programma in seguito a un infortunio che non ha lasciato alcun margine di speranza per il proseguimento dell’avventura (qui potete trovare tutte le coppie in gara).

La simpatia di Enzo Miccio e l’irriverenza di Solei Sorge hanno tenuto banco nelle puntate successive in cui le coppie in gara hanno continuato il loro percorso in un turbinio di emozioni che hanno conquistato il pubblico del Bel paese. La quarta tappa di Pechino Express ha visto la vittoria delle Top, ovvero Dayane Mello ed Ema Kovac, scopriamo tutto sulle due ragazze.

Dayane Mello: il successo

Dayane Mello nasce il 27 febbraio 1989 a Joinville, Brasile. Poco più che adolescente la ragazza decide di inseguire i suoi sogni nel mondo della moda trasferendosi così in Cile, il successo non tarda ad arrivare.

Dayane Mello conquista subito tutti per eleganza e sensualità diventando velocemente una delle modelle più richieste a livello internazionale, numerose le sue campagne pubblicitarie.

Nel 2014 la ragazza debutta nel mondo dello spettacolo italiano conquistando parallelamente le copertine dei magazine grazie alla sua storia d’amore con il modello Stefano Sala, da cui nello stesso anno ha avuto la piccola Sofia. Pochi giorni fa il ragazzo ha annunciato l’arrivo della sua seconda figlia.