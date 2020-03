Diletta Leotta, la foto sulla neve da oltre 750.000 like

di Matteo Rossini

Questi giorni Diletta Leotta si è concessa qualche momento di pausa staccando dai numerosi impegni lavorativi in favore di un po’ di relax in montagna. Poche ore fa la conduttrice ha pubblicato un post che ha subito fatto il giro del web ottenendo più di 750.000 like su Instagram, vediamolo insieme.

Diletta Leotta: la carriera

Diletta Leotta nasce il 16 agosto 1991 a Catania. Fin da piccola la ragazza mostra un grande interesse per il mondo dello spettacolo decidendo di coltivare i suoi sogni parallelamente allo studio, nel 2015 la conduttrice si laurea in Giurisprudenza presso l'Università LUISS di Roma. Il debutto televisivo della presentatrice avviene nel 2010, il resto è una scalata inarrestabile verso l’Olimpo del piccolo schermo.

Nel giro di poco tempo Diletta Leotta (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) conquista il pubblico italiano per simpatia, sensualità e ironia diventando velocemente una delle artiste più discusse del Bel paese. Se da un lato la conduttrice si concentra sul piccolo schermo, dall’altro non mancano successi anche in altri campi come quello radiofonico o della moda.

Diletta Leotta: le foto da migliaia di like

Poche settimane fa Diletta Leotta ha calcato il palco del Teatro Ariston in occasione della 70° edizione del Festival di Sanremo (qui potete trovare le foto più belle del red carpet degli artisti in gara) affiancando Amadeus per due serate e regalando al pubblico momenti di riflessione e siparietti divertenti.

Ora, la conduttrice è al centro dei media per alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram che conta più di sei milioni di follower che seguono ogni giorno la sua vita.

Il post vede protagonista la ragazza durante un momento di spensieratezza in montagna. Le foto hanno subito fatto il pieno di consensi contando al momento oltre 750.000 like e 6.000 commenti, simbolo del suo grande successo.