Joe Jonas presto papà: Sophie Turner è incinta

Sophie Turner si aggiunge alla schiera delle celebrity che diventeranno mamme nel 2020: lei e Joe Jonas, leader e frontman dei Jonas Brothers, aspettano il primo figlio.

Quello che era iniziato come un semplice gossip trova ora conferma sul sito Just Jared. E i fan esultano.

Joe Jonas e Sophie Turner: la conferma della gravidanza

Il celebre sito di gossip ne è certo: la giovane coppia è in dolce attesa, e a confermarlo sono state molteplici fonti (tutte anonime). Del resto, voci di una gravidanza per Sophie Turner, attrice britannica classe 1996 celebre per il ruolo di Sansa Stark ne “Il Trono di Spade”, erano nell’aria già da tempo. Mancava solo la conferma che, sebbene non ufficiale, è ora data per assodata da Just Jared.

“La coppia sta provando a mantenere il massimo riserbo, ma gli amici e la famiglia sono super eccitati per l’evento!”, avrebbe rivelato una fonte. “Sophie ha scelto nuovi abiti per il tappeto rosso e per la vita di ogni giorno, per assecondare le forme del suo corpo che cambia”, le parole di un’altra. La conferma dei diretti interessati, per la verità, ancora non è arrivata. Le ultime foto della coppia insieme risalgono alla fine di gennaio, e poco rivelano: l’attrice indossa un cappotto beige aperto su di una felpa sportiva oversize, e il pancino (che ci sia o meno) non si vede.

Contattati dal sito, entrambi si sono rifiutati di rilasciare dichiarazioni. A confermare la gravidanza, a meno di conferme da parte dei due, potrà dunque essere solo il tempo.

Joe Jonas e Sophie Turner, storia di un amore

Coppia glamour e bellissima, Joe Jonas e Sophie Turner si conoscono dal 2016. “Luogo” del loro incontro fu Instagram, come lei stessa ha raccontato nel corso di un’intervista ad Harper’s Bazaar: «Un giorno mi ha mandato un messaggio in direct. È un ragazzo fantastico, il più divertente che c’è. È una persona così energica e positiva. Io invece sono pessimista e così ci bilanciamo». Fidanzatisi nel 2017, nel 2019 si sono sposati due volte: la prima a Las Vegas (in gran segreto), la seconda in un castello francese insieme ad amici e parenti.

A rivelare le nozze americane, arrivate decisamente a sorpresa (i due erano appena scesi dal palco dei Billboard Music Awards, dove lui aveva cantato coi Jonas Brothers e lei presentava un premio), fu Dj Diplo con delle stories su Instagram. Little White Wedding Chapel, musica, follia e un costo di soli 600 euro per un matrimonio pazzo: presenti solo Nick e Kevin Jonas, Priyanka Chopra e Danielle. Poi, il 4 luglio 2019, ecco il matrimonio ufficiale in un castello del sud della Francia, con parenti, amici e la sposa splendida nel suo abito Louis Vuitton.

Ora, a coronare questo loro amore, pare stia per arrivare un figlioletto. Che, c’è da scommetterci, sarà bello e glam come mamma e papà.