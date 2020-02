di Matteo Rossini

Fanpage ha reso nota la notizia della drammatica morte di Matteo Voltolina, ex fidanzato e padre del figlio di Carla Velli, volto molto amato dal pubblico italiano in seguito alla sua partecipazione al programma televisivo Uomini e Donne. L’imprenditore trentottenne è stato fidanzato per circa due anni con la corteggiatrice di Francesco Arca con cui ha poi dato il benvenuto al piccolo Emanuele.

Al momento, stando sempre a quanto riportato da Fanpage, sono in corso le indagini della magistratura per fare luce su quanto accaduto: “Il corpo di Matteo Voltolina è stato trovato senza vita, domenica mattina, a Mestre, nell'Ostello Anda Venice, una struttura ricettiva di lusso. A dire cosa è effettivamente successo, sarà soltanto un'indagine della magistratura”.

Il portale ha poi ricostruito quando dovrebbe essere accaduto nei giorni scorsi: “Stando alle ricostruzioni, Matteo Voltolina aveva prenotato lo scorso venerdì notte una stanza presso l'Ostello Anda Venice. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di sabato, quando il personale dell'albergo non riusciva a mettersi in contatto con il loro ospite. Dopo svariati tentativi, hanno deciso di entrare nella camere che occupava e lo hanno rinvenuto riverso sul pavimento, accanto al letto. Agli addetti alla reception era apparso tranquillo, senza alcun problema”.

Carla Velli: “Il senso di impotenza, tristezza e incredulità”.

Nelle scorse ore Carla Velli ha scritto un messaggio sul suo profilo Facebook che ha subito accolto la vicinanza di fan, amici e familiari, queste le sue parole: “Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza. Il senso di impotenza.. di tristezza.. di incredulità.. questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio; forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi”.