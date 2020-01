Carla Velli: chi è

di Matteo Rossini

Carla Velli è una delle prime grandi star del piccolo schermo. La ragazza si affaccia nel mondo dello spettacolo partecipando al programma televisivo Uomini e Donne che le regala immediatamente grande popolarità, infatti la ragazza conquista il pubblico per sincerità, dolcezza e simpatia.

Il percorso di Carla Velli viene minuziosamente seguito dal pubblico italiano che vive il momento in cui il tronista Francesco Arca decide di conoscere la ragazza lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Purtroppo non tutte le favole hanno il lieto fine e dopo poco tempo Carla Velli e Francesco Arca decidono di prendere strade separate.

Poche ore fa Fanpage ha lanciato la drammatica notizia della tragica morte dell’imprenditore Matteo Voltolina, padre del figlio di Carla Velli. Stando a quanto riportato dal sito, la storia d’amore dei due ragazzi avrebbe avuto inizio circa due anni fa e sarebbe terminata a un passo dall’altare.

Al momento sono ancora in corso le indagini, questo sempre quanto riportato da Fanpage: “Stando alle ricostruzioni, Matteo Voltolina aveva prenotato lo scorso venerdì notte una stanza presso l'Ostello Anda Venice. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di sabato, quando il personale dell'albergo non riusciva a mettersi in contatto con il loro ospite. Dopo svariati tentativi, hanno deciso di entrare nella camere che occupava e lo hanno rinvenuto riverso sul pavimento, accanto al letto. Agli addetti alla reception era apparso tranquillo, senza alcun problema”.

Carla Velli: “Le parole non sono abbastanza”

Domenica pomeriggio Carla Velli ha scritto un messaggio sul suo profilo Facebook rompendo il silenzio sul dramma appena accaduto: “Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza. Il senso di impotenza.. di tristezza.. di incredulità.. questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio; forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi”.