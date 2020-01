di Matteo Rossini

Diana Del Bufalo ha ritrovato un po’ di serenità. L’attrice romana è apparsa sorridente negli scatti pubblicati insieme a Cristiano Caccamo, uno degli astri in maggior ascesa della settima arte italiana, vediamo insieme le foto condivise su Instagram.

Diana Del Bufalo: la fine della storia d’amore con Paolo Ruffini

Nei mesi scorsi Diana Del Bufalo è stata al centro dei media italiani per la fine della relazione con l’attore e conduttore toscano. L’attrice, classe 1990, ha parlato della difficoltà del periodo attraversato tramite alcuni post sul suo profilo Instagram, questo un estratto di quanto scritto il 17 novembre 2019: “Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno... la psicoterapia è magica, non è per i matti”.

Dopo alcune settimane l’attrice ha annunciato ufficialmente la fine della relazione con Paolo Ruffini: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui.... tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me. Le persone non cambiano e non si cambiano”.

Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo: la vacanza alle Maldive

Ora Diana Del Bufalo sembrerebbe aver ritrovato quella spensieratezza che tanto la contraddistingue. Nei giorni scorsi l’attrice si è regalata qualche momento di relax alle Maldive insieme a Cristiano Caccamo, indicato da alcuni media come il suo possibile nuovo fidanzato, nonostante i due artisti abbiamo sempre negato tutto.

Gli scatti condivisi dall’attore hanno subito fatto il pieno di like contandone al momento più di 190.000, queste le parole scritte da Cristiano Caccamo nella didascalia del post: “C’è un tempo per ogni cosa: per innamorarsi, per creare un’amicizia, per un futuro. E c’ è il tempo in cui devi tornare a casa. Io di questo tempo mi porto qualche ricordo pieno di sorrisi di affetto e di amicizia. Abbiamo ancora tempo di provare a fare quello che ci piace”.