Ashley Graham, nato il primo figlio della modella americana

di Matteo Rossini

Ashley Graham è diventa mamma. La bellissima attrice statunitense ha appena annunciato il lieto evento tramite il suo profilo Instagram, la notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo conquistando i principali media internazionali. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Ashley Graham: il successo

Ashley Graham nasce il 30 ottobre 1987 negli Stati Uniti d’America. Il suo debutto nel mondo della moda avviene quando è poco più che adolescente in seguito alla firma di importanti e prestigiosi contratti con agenzie che la trasformano in breve tempo in una delle top model più famose al mondo.

Anno dopo anno Ashley Graham (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) aumenta sempre di più la sua popolarità girando il mondo, calcando le passerelle più importanti a livello internazionale e diventando un’icona di femminilità e sensualità.

Ashley Graham: l’amore

Se la carriera della modella è sempre andata a gonfie vele, lo stesso può essere detto della sua vita sentimentale. Nel 2008 Ashley Graham incontra Justin Ervin e l’amore è subito alle stelle, i due ragazzi (qui potete trovare tutte le loro foto più belle) capiscono di essere fatti l’uno per l’altra tanto che l’anno seguente convolano all’altare.

Dopo dieci anni di matrimonio, nell’agosto del 2019 la modella ha annunciato di essere in dolce attesa conquistando i magazine di tutto il mondo.

Ashley Graham: ”Le nostre vite sono cambiate in meglio”

Poche ore fa Ashley Graham ha annunciato il lieto evento pubblicando una story sul suo profilo Instagram che conta più di dieci milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra servizi fotografici, viaggi in giro per il mondo e momenti di relax a casa. Queste le parole della modella: “Alle sei di sabato pomeriggio le nostre vita sono cambiate in meglio. Grazie per tutto l’amore e il supporto dimostrato durante questo momento incredibile”.