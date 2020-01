Amiamo i film con rotagonisti gli animali perchè sanno emozionarci. Amiamo gli animali anche se in casa non ne abbiamo. C'è chi non la pensa allo stesso modo ed è giusto rispettarlo. Non è un obbligo ospitare in casa o in giardino un cane, un gatto, un canarino o un criceto. Ma è un obbligo, e lo dice anche la legge, non maltrattarli.

Lo scorso 31 dicembre, a Modena, un cane è stato massacrato e gettato in un cassonetto ancora morente dal suo padrone. Il cane era stato ceduto da pochi mesi al nuovo proprietario.



L’Associazione Nati per Vivere di Bomporto in provincia di Modena, in riferimento a questa tragedia, ha organizzato una manifestazione il 25 Gennaio, con ritrovo alle ore 13, presso il parcheggio Unicredit inizio viale Gramsci a Modena, per chiedere un inasprimento delle pene in casi di maltrattamento e sensibilizzare la popolazione a denunciare fin dai primi sospetti. Forse adesso Zeus sarebbe ancora vivo. Zeus è riuscito ad unire in questa battaglia, molti altri gruppi di volontariato che manifesteranno insieme a noi:

Centro Soccorso animali di Modena

Centro Soccorso Animali di Arceto (RE)

Nuovo rifugio di Amola (San Giovanni in Persiceto – BO)

LAV di Modena

LEIDAA di Modena - Lega Difesa Animali e Ambiente

Gattopoli di Modena

Isola del Vagabondo di Mirandola (MO)

A.P.A.C. Associazione Protezione Animali Carpigiana

Gruppo Argo di Modena

Associazione Parco Ferrari di Modena

4 Zampe per l’Emilia

Punto & Virgola canile e gattile di Magreta

NOGEZ – Nucleo Operativo Guardie Eco Zoofile



Ora dopo ora giungono comunicazioni di adesione alla manifestazione da parte di gruppi di persone che, pur non facendo parte del mondo del volontariato animalista, voglio dare il loro supporto. In fin dei conti la vita è un diritto per tutti gli esseri umani.