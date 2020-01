di Matteo Rossini

Michelle Williams, classe 1980, è una delle icone della settima arte a livello internazionale. Nel corso degli anni l’attrice si è affermata grazie a ruoli che hanno conquistato pubblico e critica rendendola una delle star più amate di tutti i tempi.

Michelle Williams: il successo

Michelle Ingrid Williams, questo il suo nome all’anagrafe, nasce il 9 settembre a Kalispell, una città di circa 20.000 abitanti negli Stati Uniti d’America. La grande esplosione mediatica arriva tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del terzo millennio quando diventa una delle artiste più amate dai teenager di tutto il mondo.

Negli anni successivi Michelle Williams (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) si afferma sempre di più grazie a ruoli che entrano nella storia del cinema; parallelamente l’attrice conquista anche numerosi e importanti riconoscimenti, tra i quali ben quattro nomination agli Academy Awards nell’arco di undici anni e sei candidature ai Golden Globe con un trionfo nel 2012 come “Miglior attrice in un film commedia o musicale” per il film “Marilyn”.

Michelle Williams: il fidanzamento e il lieto evento

Nelle scorse ore People ha rivelato importanti novità riguardanti la sfera privata dell’attrice, infatti stando a quanto emerso, il cuore di Michelle Williams sarebbe tornato a battere per il fortunato regista Thomas Kail, classe 1977, con cui sarebbe anche in procinto di sposarsi e in attesa dell’arrivo del primo figlio insieme.

Il magazine ha lanciato la notizia tramite un post sul suo profilo Instagram con una foto dei due artisti mano nella mano, questo il testo: “Michelle Williams è ufficialmente fidanzata, e in dolce attesa. La quattro volte nominata agli Oscar è in procinto di sposare Thomas Keil, regista di “Hamilton”. La coppia sta anche aspettando il primo figlio insieme”.