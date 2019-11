Anna Tatangelo: “Scusate l'assenza degli ultimi giorni”

di Matteo Rossini

Nelle scorse ore Anna Tatangelo ha pubblicato un post che ha immediatamente fatto il giro del web. La cantante, classe 1987, si è aperta al pubblico al quale ha raccontato le giornate che l’hanno portata ad allontanarsi dai social. Scopriamo insieme cosa ha rivelato l’artista.

Anna Tatangelo è tra le celebrity più presenti sui social grazie a un profilo Instagram che vanta più di un milione e mezzo di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra servizi fotografici, viaggi, impegni lavorativi e momenti di relax.

Nei giorni scorsi la cantante di “Ragazza di periferia” ha conquistato il web con uno scatto che ha fatto impazzire il pubblico, infatti la foto in bianco e nero che la vede protagonista ha ottenuto oltre 84.000 like, simbolo del grande affetto dei fan per l’artista.

Anna Tatangelo: “È stato un anno intenso”

Nelle ultime giornate Anna Tatangelo non è stata molto presente sui social, ora, dopo un alone di mistero sul suo allontanamento, l’artista ha voluto raccontare tutto parlando anche dei progetti futuri.

La voce di “Essere una donna” ha deciso di concentrarsi sulla musica passando molto tempo in studio di registrazione dove ha lavorato alla sua passione più grande, questo l’inizio del messaggio: “Scusate l'assenza degli ultimi giorni..ma parte del mio tempo lo sto passando in studio. È stato un anno intenso, ho ascoltato musica e giorno dopo giorno ho maturato la voglia di cambiare, di arricchirmi di suoni, sperimentare di nuovo”.

Anna Tatangelo: “Siete il motore di tutto”

Successivamente Anna Tatangelo (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) ha dichiarato di non poter ancora rivelare nulla ringraziando però il pubblico per l’affetto e il sostegno costante da quando nel 2002 trionfò con il brano “Doppiamente fragili” sul palco del Festival di Sanremo: “Per ora ovviamente non posso dirvi di più! Ma una cosa voglio dirvela... Grazie, perché siete il motore di tutto, e leggervi quotidianamente mi dà una forza grandissima e voglia di mettere tutta me stessa in ciò che faccio”.