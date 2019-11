Francesco Totti e Ilary Blasi @Getty Images

Nelle scorse ore Ilary Blasi ha condiviso una foto che in pochissimo tempo ha fatto il giro del web. Lo scatto, postato sul suo profilo Instagram, ha ottenuto oltre 60mila mi piace.

di Camilla Abrusci

Quella composta da Francesco Totti e Ilary Blasi è senza dubbio una delle coppie più simpatiche del mondo dello spettacolo nostrano. Non a caso la foto condivisa sabato sera dalla moglie dell’ottavo Re di Roma è diventata in poco tempo virale. Ilary Blasi e Francesco Totti: la foto diventata virale La conduttrice e l’ex calciatore della Roma e attuale dirigente sportivo sono restii alla vita mondana. Ilary Blasi e Francesco Totti prediligono passare le loro serate in compagnia degli amici di sempre piuttosto che partecipare ad eventi pubblici. Lo hanno dimostrato, ancora una volta, sabato sera, durante una cena in casa. Tra una carta di taboo e l’altra la coppia si è scattata un selfie che ha subito fatto il giro del web. Lo scatto in questione vede protagonisti il campione del mondo e la sua consorte in versione bambini. Il ritorno al passato è stato possibile grazie ad una specifica App che permette di rendere i volti o più maturi o più giovani. Ciò che però ha generato tanta ilarità è che i due sembrano più che altro fratello e sorella. I tratti somatici sono gli stessi: dai colori dei capelli agli occhi chiari e il viso tondo. La foto ha fatto il pieno di like raggiungendo in poco tempo oltre 60.000 cuoricini. Tra i commenti lasciati dagli utenti, c’è chi ha visto una somiglianza evidente tra la conduttrice e sua figlia Isabel e qualche tifoso dell’ex capitano giallo rosso che ha sperato fosse tutto vero perché comporterebbe “altri 20 anni alla Roma e altre gioie”.

Francesco Totti e Ilary Blasi: il rapporto con i social

I due “puponi” sono molto amati e seguitissimi anche sui social: mentre il profilo di Totti vanta oltre 3 milioni di follower, quello di sua moglie ne conta 1 milione. Se uno condivide tendenzialmente foto riguardanti il mondo del calcio, l’altra si mostra nella sua vita quotidiana.

Qualche giorno fa Ilary ha riempito il suo account di stories Instagram durante le quali aggiornava continuamente i seguaci su come si stava svolgendo la festa dei 30 anni di sua sorella minore Melory. Un party in stile “Grande Gasby” in cui Ilary indossava un abito color argento scintillante, in perfetta sintonia con l’atmosfera, e suo marito uno smoking nero con papillon abbinato e camicia bianca. Tra una storia e l’altra la bellissima conduttrice ha condiviso uno scatto che la ritrae in compagnia di sua sorella quando ancora erano solo due bambine. La foto è stata accompagnata da una dolce dedica: “Sembravano così lontani eppure anche tu sei arrivata a 30, ma rimarrai per sempre la piccola di casa…tanti auguri sorella mia e che la vita ti sorrida”.