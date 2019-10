Asia Argento e Andrea Preti insieme a Roma: scatta il bacio

Asia Argento e Andrea Preti @Kikapress

Excusatio non petita accusatio manifesta: Andrea Preti assicura che con Asia Argento è solo amicizia. Ma il bacio immortalato da Chi sembra vado un po' oltre...dove sta la verità?

Il seme è l'apertura, condivisa, di un locale. E dunque è naturale che due soci si vedano, si incontrino, discutano di capitale, di colori, di mobili, di stile...e se poi c'è pure un buon rapporto d'amicizia, beh l'armonia regna sovrana già in fase progettuale. Ma le foto che il settimanale Chi ha scattato a una Asia Argento in look da collegiale e a un Andrea Preti con un look da...collegiale pare vadano un po' oltre. Certo, è una questione di prospettiva, ma quelle labbra pare proprio che si incontrino. Chi desidera pignoleggiare può appellarsi a un bacio all'angolo delle labbra...il tribunale della passione potrebbe azzardare una assoluzione per insufficienza di prove ma di certo non perché il fatto non sussiste.

C'è un altro elemento che rafforza i sospetti. Entrambi arrivano da due relazioni finite, due storie diverse che hanno lasciato profonde cicatrici nell'anima di Asia e Andrea. Ora non è scritto da nessuna parte che debbano prestarsi la spalla a vicenda ma remare nella stessa direzione, quando il dolore non è ancora passato, può aiutare. Si tratta solo di pazientare un pochino. Andrea preti è celebre per la sua abilità nello smentire ma oltre una certa soglia non può andare. Quindi parte il toto-finale: Asia e Andrea varcheranno insieme solo la soglia del locale che stanno aprendo o anche la soglia di casa?

La copertina del settimanle Chi