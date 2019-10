Elettra Lamborghini è una delle celebrity più amate, esplosive, rivoluzionarie e ironiche del mondo dello spettacolo. La cantante, classe 1994, sta vivendo un periodo d’oro per quanto riguarda la carriera e allo stesso tempo la vita sentimentale, infatti l’artista è felicemente fidanzata con Afrojack, uno dei DJ più influenti e di successo al mondo, come scritto dalla stessa sui social

Nei giorni scorsi l’esplosiva Elettra Lamborghini ha spiazzato i fan con il suo nuovo look che ha subito ottenuto grandi consensi da parte del pubblico. La cantante ha infatti condiviso una foto sul suo profilo Instagram che al momento conta più di 4.700.000 di follower.

Elettra Lamborghini: “Non ho bisogno di utilizzare molte parole”

In occasione dell’anniversario, Elettra Lamborghini (qui potete trovare tutte le sue foto più belle al festival di Venezia 2019) ha condiviso una dolce serie di scatti insieme a Nick van de Wall, questo il nome all’anagrafe del DJ olandese, dove è possibile ammirare la coppia in alcuni momenti di relax da perfetti innamorati.

La cantante di “Pem Pem Pem” ha aggiunto una bellissima dedica d’amore come didascalia, questo l’inizio del messaggio: “Felice anniversario Babby! In questo momento mi stai dormendo vicino espero non ti sveglerai proprio ora perché sto scrivendo questo per te. In un mondo in cui se non posti, non esisti, non ho bisogno di utilizzare molte parole per dire quanto è grande il nostro amore”.

Elettra Lamborghini: “Semplicemente grazie”

Elettra Lamborghini ha poi terminato spiegando il motivo per il quale si è innamorata del ragazzo: “Tu sei diverso da tutti gli altri ed è proprio per questo che mi sono innamorata di te. 'Se nella vita trovi qualcuno che ami, devi seguirlo e prendertene cura, e se sei fortunato abbastanza da trovare qualcuno che ti ama, allora devi proteggere quell’amore’. Ti amo Babby. Non ho molte parole da dirti, semplicemente grazie”.

Il post ha subito ottenuto grandi apprezzamenti, infatti al momento la serie di scatti conta oltre 500.000 like e più di 2.000 commenti.