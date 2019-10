Dopo la fine del matrimonio con Liam Hemsworth e un flirt con Kaitlynn Carter, la star di Hannah Montana pare che abbia un nuovo amore: si tratta del cantante australiano Cody Simpson.

I primi rumors

Provocante, spregiudicata e disinibita, la star di "Wrecking Ball" dopo la fine del suo breve matrimonio con Liam Hemsworth e l’altrettanto veloce relazione con Kaitlynn Carter, è stata più volte vista insieme a Cody Simpson, cantante australiano di 22 anni. Dopo la paparazzata all’interno di un supermercato di Los Angeles, Miley Cyrus è stata ricoverata in ospedale per una tonsillite e durante i giorni di convalescenza a farle compagnia c’era proprio l’ex fidanzato di Gigi Hadid. E’ stata la stessa ex stellina Disney a condividere sui suoi social foto e video dei momenti passati insieme a quella che sembrerebbe la sua nuova fiamma. Nonostante più volte abbiano sottolineato che tra di loro ci sia solo una bellissima amicizia nata diversi anni fa, i due ragazzi fanno coppia fissa e sembrano non nascondersi più. Nelle ultime ore, infatti, sono stati immortalati in giro per Los Angeles, tra chiacchiere, shopping e tante risate. Solo qualche settimana fa la popstar aveva fatto un lungo sfogo su Instagram in cui chiedeva rispetto della propria privacy.

“Posso concedermi un bacio e una acai bowl? So che il pubblico si sente coinvolto nelle mie storie passate, perché le hanno viste nascere fin dall’inizio, ma ora sono cresciuta e prendo le mie scelte da adulta”. E a proposito delle voci sulla sua presunta nuova relazione, ha scritto: “Sto solo cercando di farmi spazio in un mondo di uomini se non puoi sconfiggerli unisciti a loro”.

Liam Hemsworth: la nuova vita con Maddison Brown



Da quando è stata annunciata la fine del matrimonio ed è stata resa nota la richiesta di divorzio da parte Liam Hemsworth, dopo aver visto la sua ex moglie baciarsi con l'ex di Brody Jenner, non si è fatto altro che parlare solo ed esclusivamente di Miley Cyrus e dei suoi flirt. L’ormai ex marito della cantante, però, pare abbia voltato pagina con Maddison Brown. I due sono inseparabili e insieme sembrano davvero felici. Sono stati visti da soli per la prima volta tra le strade di Los Angeles e qualche giorno fa l’attore 29enne di Hunger Games e la star di Dynasty sono stati fotografati mentre si scambiavano effusioni tra un evento e l’altro di New York. Questa sarebbe la prima relazione di Liam Hemsworth da quando si è separato da Miley Cyrus.