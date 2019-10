Bella Thorne @Getty Images

Sono bastate due foto per mandare in tilt i suoi fan. Bella Thorne ha confuso tutti con gli scatti a letto con un’altra donna.

Bellissima, spregiudicata e fidanzata con il cantante italiano Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede. Bella Thorne sa come catture l’attenzione di tutti e lo ha fatto poche ore fa condividendo alcuni scatti a letto in compagnia di una donna. Le foto su Instagram La star di A tutto ritmo è solita pubblicare tantissimo della sua vita privata e lavorativa sul profilo Instagram: foto di shooting, delle sue vacanze, di articoli che parlano di lei e video in cui è a letto con il suo fidanzato, Benjamin Mascolo. Ciò che però sta facendo il giro del mondo nelle ultime ore sono le foto che Bella Thorne ha pubblicato mentre è a letto con il seno scoperto e avvinghiata ad un’altra donna. “Lei è veramente carina. La prima ragazza che ho invitato ad uscire. E’ timida davanti all’obiettivo”, è la didascalia che accompagna i due scatti postati proprio dall’attrice. La ragazza in questione è Alex Martini, assistente alla produzione e amica di Bella Thorne. La storia con Benjiamin Mascolo L’attrice americana e il cantante italiano hanno una relazione dall’aprile del 2017 e insieme hanno condiviso tantissimo, anche momenti spiacevoli come quello che ha coinvolto qualche mese fa Bella Thorne: l’ex star della Disney era stata derubata di alcune sue foto private e ricattata per mantenerle segrete. Insieme al suo fidanzato ha poi ha deciso di condividere lei stessa gli scatti intimi per evitare di continuare ad essere ricattata e di pagare l’hacker che glieli aveva sottratti. Il suo rapporto con Benjiamin Mascolo non è semplice, infatti, i due ragazzi vivono a distanza di tantissimi chilometri. Lei in America e lui in Italia, non riescono a vedersi molto e per questo che hanno impostato il loro rapporto in maniera un po’ più libera. Infatti, quando la ventunenne ha condiviso su Instagram le foto con Alex Martini, il suo fidanzato ha commentato gli scatti: “Voi ragazze siete carine”. “Ci vediamo presto baby”, gli ha risposto ancora Bella Thorne.

Chi è Alex Martini

La ragazza a letto con Bella Thorne sembrerebbe essere la sua assistente. Il condizionale è d’obbligo dal momento che non è stata taggata, però dai tatuaggi visibili sulle braccia e dietro le spalle pare proprio che sia Alex Martini. Abituata a lavorare sempre dietro la telecamera, l’assistente alla produzione non è solita mostrarsi in prima persona. Sul suo profilo Instagram la maggior parte delle foto mostrano i retroscena della serie TV o del film cui sta lavorando, la famiglia e gli amici. Alex Martini ha viaggiato in tutto il mondo come assistente alla produzione scenica in spettacoli come Arrested Development, Dirty John, GLOW e The OA. Per quanto riguarda il film, ha lavorato a Bright, Kong: Skull Island, Booksmart e Stuber.