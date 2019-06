Bella Thorne ha preferito non cedere al ricatto di un hacker, pubblicando lei stessa su Twitter alcune sue foto private. L'attrice e cantante, conosciuta principalmente per aver interpretato Cece Jones nella serie "A tutto ritmo" su Disney Channel, ha accompagnato gli scatti 'hot' che aveva condiviso con il suo ex fidanzato con un lapidario: "Fan... a te ed al potere che pensavi di avere su di me – riferendosi all’hacker – Scriverò un libro su questa storia". La notizia è stata commentata anche dall'attuale ragazzo, l'italiano Benjamin Mascolo, meglio conosciuto come Benji del gruppo Benji e Fede, che sempre su Twitter si è detto molto orgoglioso della scelta di Thorne.

Benji: "Ha fatto bene a ribellarsi"

"Per chi non lo sapesse – ha scritto Benji su Twitter – la mia ragazza sono giorni che piange ed è depressa perché un hacker è entrato nel suo account Snapchat e ha rubato materiale intimo e privato, ricattandola, chiedendo soldi in cambio di non pubblicare le foto su internet". Dopo aver ricevuto le minacce, racconta il cantante italiano, l'attrice "ha contattato la polizia e suoi avvocati i quali hanno iniziato a indagare, ma hanno anche spiegato che in questi casi è praticamente impossibile impedire la diffusione del materiale". Ragione per la quale Thorne ha deciso di pubblicare lei stessa "uno screen per non lasciare il potere di poterla sfruttare" in mano all'hacker. Benji si è anche detto "molto orgoglioso perché penso sia una decisione saggia per quanto difficile e dolorosa, lei come tante altre ragazze è una vittima e ha fatto bene a ribellarsi".

Tantissimi i fan che le hanno mostrato il loro sostegno

Una volta pubblicato il tweet moltissimi fan hanno espresso la loro solidarietà all'ex attrice Disney, dicendosi ammirati dal suo coraggio. Nel novembre del 2007, la cantautrice australiana Sia aveva fatto una scelta simile. In quel caso c'era stato un tentativo di vendere una sua foto senza veli, ma la star di "Chandelier" aveva smascherato il tentativo postando lei stessa l'immagine su Twitter. "Qualcuno – aveva scritto – sta provando a vendere ai miei fans delle mie immagini di nudo. Qui potete vederle gratis. Risparmiate i vostri soldi".