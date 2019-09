Ballerina e attrice fin dagli anni ’80, Carmela Carolina Fernanda Russo nelle ultime ore sta facendo parlare di sé per via di un video che ha condiviso sul suo profilo Instagram mentre si tuffa dal trampolino di una barca.

Carmen Russo è uno dei tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo che ha ceduto al fascino dei social. Con 226mila seguaci e oltre 1000 post condivisi su Instagram la ballerina dal fisico da pin-up è solita condividere con i suoi follower momenti di spensieratezza in compagnia di sua figlia Maria e di suo marito Enzo Paolo Turchi, ma anche le acrobazie che fa durante il suo tempo libero.

Il video delle critiche

Nelle ultime ore l’ex attrice e ballerina ha ricordato un momento vissuto durante le vacanze estive pubblicando un video in slow motion di pochi secondi in cui si tuffa in mare in bikini. Oltre al gesto atletico quasi perfetto (durante il salto ha divaricato leggermente le gambe) è balzata agli occhi di qualche follower la forma smagliante della cinquantanovenne, resa quasi imperfetta da uno dei difetti più temuti dalle donne: la buccia d’arancia. Tra le centinaia di commenti c’è stato chi si è complimentato per il fisico asciutto nonostante l’età non proprio da ragazzina e chi, stupidamente, le ha fatto notare (come se lei non ne fosse a conoscenza) la cellulite. Chapeau a Carmen Russo, che nonostante l’evidenza del dettaglio ha deciso di pubblicare il video e ha risposto con classe ai commenti (a dir poco fuori luogo) di persone con pochissima sensibilità e tatto.

Demi Lovato come Carmen Russo

Proprio qualche giorno fa la cantante statunitense ha condiviso una foto in cui ha messo in evidenza la sua cellulite, dichiarando che per diverso tempo è stata la sua insicurezza maggiore, ma che oggi è il suo punto di forza e di partenza verso una nuova vita senza filtri magici che nascondono tutti i difetti fisici. A differenza della genovese, però, Demi Lovato è stata apprezzata per la sua sincerità e per la voglia di mostrarsi al naturale.

Carmen Russo mamma a 54 anni

Sempre con il sorriso sulle labbra e gentile con il pubblico la ballerina genovese qualche anno fa ha fatto parlare di sé per la scelta di diventare mamma a 54 anni. La showgirl dopo anni di intenso lavoro tra teatro e televisione ha coronato il suo sogno. Una scelta che in molti hanno criticato, ma che lei ha “giustificato” confessando che nutriva il desiderio di diventare mamma da sempre, ma il bambino non voleva arrivare in modo naturale e così è ricorsa alla fecondazione assistita.