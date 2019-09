Demi Lovato: "Ho la cellulite e ne vado fiera"

In una lunga didascalia la cantante, che conta quasi 74 milioni di seguaci su Instragram, spiega la sua difficoltà e la sua più grande insicurezza ma anche la voglia di non nascondersi più e mostrarsi per quella che è.

Demi Lovato: il post su Instagram

“Questa è la mia più grande paura, una mia foto in bikini inedita. E indovinate un po', c'è della cellulite!!!! Sono davvero stanca di vergognarmi del mio corpo, di modificarlo (sì, le altre foto di bikini sono state modificate, odio averlo fatto ma è la verità) in modo che gli altri pensino che io sia il loro ideale di bellezza, ma quella non sono io.”

La Lovato si è fatta immortalare a bordo piscina in un bikini leopardato mentre guarda fiera l’obiettivo:

“Voglio che questo nuovo capitolo della mia vita sia autentico, voglio mostrare quello che sono, piuttosto che cercare di soddisfare gli standard di qualcun altro. Io sono questa, senza vergogna, senza paura e orgogliosa di un corpo che ha combattuto così tanto e che continuerà a stupirmi quando spero che un giorno partorirò. È una bella sensazione tornare a lavoro senza stressarmi con un faticoso programma di allenamento di 14 ore al giorno, o privarmi di una vera torta di compleanno, optando per anguria e panna montata con le candele perché ero terrorizzata dall'idea di ingrassare a causa di una pazza dieta di m***a. Comunque, questa sono io, reale e senza filtri! E io mi amo. E dovreste amarvi anche voi! Non sono entusiasta del mio aspetto ma ne sono grata e questo è il meglio che posso fare. Spero di essere di ispirazione agli altri per amare il loro corpo."

Il rapporto con gli haters

La cantante 27enne è sempre stata oggetto di critiche per il suo aspetto fisico e in molti l’hanno più volte definita “grassa”. Se fino a qualche post fa non ha mai risposto ai commenti negativi e ha continuato a pubblicare foto incurante degli “odiatori del web” qualcosa ieri le sarà scattato e si è mostrata in tutta la sua femminilità. Un bellissimo messaggio rivolto a tutte quelle ragazze che inseguono la perfezione fisica e molto spesso ricorrono alla chirurgia estetica pur di raggiungere e ottenere un aspetto nuovo e diverso da quello che madre natura le ha donato.

La Delogu come la Lovato

Negli ultimi giorni sono molte le celebrities che hanno deciso di mostrare le proprie insicurezze, fragilità e tutti i trucchi cui ricorrono per sembrare, agli occhi degli altri, perfette. Mercoledì la conduttrice radiofonica Andrea Delogu ha pubblicato un selfie in cui ha messo in bella vista la pancera color carne che indossa quando lavora, sottolineando come “quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto".