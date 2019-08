Cara Delevingne in Italia, la foto su instagram lo conferma

Vacanze estive italiane per Cara Delevingne che su instagram pubblica uno scatto in cui si fa immortalare sulle terrazze dell’ Osteria senz’oste

L’attrice e modella britannica qualche ora fa ha pubblicato sul suo profilo instagram una foto in cui si riconosce perfettamente il panorama mozzafiato dell’Osteria senz’oste a ridosso delle colline del Conegliano Valdobbiadene. E’ uno scatto in cui Cara Delevingne pubblicizza un brand, ma allo stesso tempo è riconoscibilissimo il meraviglioso luogo in cui si è fatta immortalare. Si tratta di un posto incantevole tra i vigneti del Prosecco; un casolare di fine ‘800 in cui il proprietario mette a disposizione la sua dispensa di salumi di produzione propria, formaggi, pane, vino e l’ospite paga la cifra che vuole.

Seduta sulla staccionata con i piedi appoggiati su una sedia gialla che ricorda tanto quelle delle vecchie scuole elementari, la (ex) modella appare seria nel suo vestitino a fiori. Dietro di lei un paesaggio meraviglioso. Ultimamente Cara ha fatto parlare molto di se, soprattutto per la relazione da poco ufficializzata con l’attrice di Pretty Little Liars, Ashley Benson. Da diversi mesi, infatti, le due attrici fanno coppia fissa.



Abbandonate le passerelle per scelta, la Delevingne dal 2015 presta il suo volto al grande schermo. Tantissimi i lungometraggi in cui la ritroviamo: ad iniziare da Pan-Viaggio sull’isola che non c’è, un film del 2015 diretto da Joe Wright, rivisitazione del classico Peter Pan di J. M. Barrie; nello stesso anno diventa la protagonista ne La città di carta, tratto dal romanzo bestseller di John Green ("Colpa delle Stelle"). Mentre, l’anno successivo, il regista David Ayen la chiama per interpretare l’incantatrice June Moone in Suicide Squad. A seguire la Delevingne partecipa alle pellicole: Valerian e la Città dei mille pianeti, diretto da Luc Besson e recitando accanto a Clive Owen; e La Ragazza dei Tulipani e London Fields. Al momento, invece, Cara è impegnata con le riprese di Carnival Row, una Serie TV di genere fantasy ideata da René Echevarria e Travis Beacham, con Orlando Bloom. Un drama noir-fantasy che racconta di una città neo-vittoriana dove creature mitologiche trovano rifugio dopo essere fuggite dalla propria terra d'origine distrutta dalla guerra. Nella serie l’ex super modella riveste il ruolo di Vignette Stonemoss, una rifugiata fatata la quale deve vedersela con il pregiudizio degli umani e i molti segreti del suo passato che continuano a perseguitarla nel nuovo mondo.