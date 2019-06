Dopo cinque anni in cui non ha ricevuto offerte , l'attore ha dovuto ridimensionare le proprie pretese iniziali

L’ha messa in vendita per la prima volta nel 2014. Prezzo: 50 milioni di dollari. In questi cinque anni, però, nessun acquirente si è fatto avanti e così Michael Douglas, pur di disfarsi dell sua lussuosa tenuta a Maiorca, ha deciso di ridimensionare drasticamente le proprie pretese.

Quasi della metà, per essere precisi, considerando che ora l’attore di «Indiana Jones» ne chiede 29, di milioni di dollari, per concludere l’affare ed effettuare il passaggio di proprietà.

Michael Douglas: il video promozionale per vendere la tenuta

Douglas è così intenzionato a vendere, che, per invogliare i possibili acquirenti, ha deciso di realizzare in prima persona un video promozionale in cui con la sua inconfondibile voce suadente spiega agli interessati l’importante valore storico della proprietà.

Edificata nel XIX secolo, infatti, la tenuta, nota come S’Estaca, fu inizialmente di proprietà dell’arciduca austriaco Luigi Salvatore d’Asburgo, che vi fece costruire al suo interno una casa per Sissi: imperatrice d’Austria, nonché sua cugina e amante.

Michael Douglas: le caratteristiche della tenuta

La tenuta si estende per oltre 100 ettari e può ospitare comodamente fino a venti persone.

Si compone, infatti, di un edificio padronale e di sette depandance per gli ospiti, oltre che di una splendida piscina circondata da una fitta vegetazione composta soprattutto di di vigneti e di ulivi.

Michael Douglas: le ragioni della messa in vendita

Acquistata dall’attore (e dall’allora moglie Diandra Luker) nel 1990, al prezzo di circa tre milioni di dollari, la tenuta è stata successivamente ristrutturata e rimodernizzata.

«La mia vita ha preso un nuovo corso e ora è giunto il momento per me di permettere a qualcun altro di godere del privilegio e dell’avventura di S’Estaca» racconta ancora Douglas nel video promozionale.

«Qualcuno che apprezzerà la bellezza, la privacy e gli ampi panorami. Qualcuno con la visione e lo spirito del creatore di S’Estaca, l’Arciduca Luigi Salvatore d’Asburgo».