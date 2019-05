Asia Argento sullo sfratto di Morgan: "Drogarti sarà meno facile"

Negli ultimi giorni Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, è tornato al centro dei media per la situazione economica che potrebbe portarlo alla perdita della casa, il cui sfratto esecutivo è al momento fissato per il 5 giugno 2019. La notizia ha subito fatto il giro dei social finendo sui principali media italiani.

Morgan e Asia Argento: la storia d’amore

Morgan e Asia Argento hanno formato una delle coppie più rock del mondo dello spettacolo italiano. La loro storia ha avuto inizio nel 2000 e nel 2001 è venuta al mondo Anna Lou. Purtroppo non tutte le fiabe hanno il lieto fine e dopo sette anni di amore, Morgan e Asia hanno deciso di separarsi.

Asia Argento e Matt Skiba

Nelle scorse settimane Asia è tornata al centro del gossip per un possibile flirt con Matt Skiba, cantante dei Blink-182, la storica band americana che ha rivoluzionato la discografia internazionale con singoli di enorme successo come “What's My Age Again?” e “All the Small Things”, entrambi estratti dall’album “Enema od the State”, disco in grado di vendere oltre quattro milioni di copie negli Stati Uniti d’America e circa quindici milioni in tutto il mondo.

Le indiscrezioni su una loro possibile relazione sono nate in seguito alla pubblicazione di alcuni scatti insieme dei due artisti.

Asia Argento e il messaggio rivolto a Morgan

Nelle scorse ore Asia Argento, classe 1975, si è pronunciata in merito alla questione economica di Morgan pubblicando una story sul suo profilo Instagram, queste le sue parole: “Che mestizia Morgan: sei un miracolo ambulante, forse dalla panchina sulla quale finirai a dormire per non aver pagato le tasse per anni, avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo dodici anni, e drogarti sarà meno facile. Aripijate!”.

Poco dopo la pubblicazione l’attrice ha disattivato il suo profilo ma il messaggio è stato ripreso da numerosi utenti che lo hanno ricondiviso sui social. Al momento il profilo di Asia Argento risulta ancora non disponibile.