Giulia De Lellis è tra le personalità italiane più amate, seguite e ammirate del mondo dello spettacolo. L’influencer vanta ben oltre quattro milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita e i consigli di lifestyle. Uno dei punti di forza della ragazza è sicuramente la schiettezza e l’essere sempre sincera con le centinaia di migliaia di persone che la seguono.

Ieri sera Giulia ha risposto a numerose domande rivoletele dai suoi fan, tra queste anche due inerenti i suoi due fidanzati storici, ovvero Andrea Damanate e Irama (clicca qui per vedere tutte le foto più sexy della nuova stella della musica pop).

Giulia De Lellis su Andrea Damante: “Non posso avere segreti”

La storia d’amore di Giulia e Andrea ha riempito pagine di rotocalchi tenendo banco in tutti i principali media italiani. I due ragazzi hanno fatto sognare milioni di persone che seguendoli sui social hanno potuto vivere una bellissima favola.

Ieri Giulia ha risposto a una domanda in cui le veniva chiesto quale fosse il loro rapporto, queste le sue parole: “Me lo chiedete spesso.. Non è che svago, o non voglio parlarne. Però non ha senso l’argomento.. Questa domanda mi piace però e ha senso: Io e Andrea siamo due persone. Due persone che si sono amate e poi lasciate. Due persone che con un legame (ovvio) che vogliono vivere la propria vita serenamente a prescindere se insieme o separati. Se vi fa piacere un giorno vi racconterò una storia.. ma quando me lo sentirò. Tranquilli comunque io non posso avere segreti pur volendo”.

Giulia De Lellis su Irama: “Mi chiedete spesso anche questo”

Subito dopo Giulia ha chiarito anche il rapporto che la lega a Irama, il giovanissimo artista che pochi giorni fa ha pubblicato il nuovo singolo “Arrogante”. L’influencer ha utilizzato le stesse parole: “Mi chiedete spesso anche questo.. Non è che svago, o non voglio parlarne. Pero non ha senso l’argomento.. Questa domanda mi piace però e ha senso: Io e Filippo siamo due persone. Due persone che si sono amate e poi lasciate. Due persone con un legame (ovvio) che vogliono vivere la propria vita serenamente a prescindere se insieme o separati”.

Infine Giulia ha aggiunto ironicamente: “Sono felice che nessuno sa il nome del mio primo fidanzato. Ah, la risposta sarebbe stata la stessa.” In chiusura l’influencer ha ricordato l’uscita della nuova canzone di Irama.