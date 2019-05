Sharon Stone: il video che ha fatto impazzire i social

Un video che ha subito fatto impazzire i fan. Sharone Stone ha postato un filmato in cui dimostra ancora di non avere rivali in quanto a seduzione e bellezza .

Sono trascorsi ventisette anni dall’uscita di “Basic Instinct” ma per Sharon Stone il tempo non sembra proprio essere passato. La diva ha pubblicato un video che ha letteralmente fatto impazzire i fan, estasiati dalla bellezza senza tempo dell’attrice che ha posato per un servizio molto sexy per la cover di Vogue.

Sharon Stone: una carriera di successi

Sharon Yvonne Stone, questo il suo nome all’anagrafe, nasce il 10 marzo 1958 a Meadville, città della Pennsylvania, fin da piccola mostra una grande passione per il mondo dello spettacolo e negli anni ’70 si trasferisce a New York dove la sua bellezza è sotto gli occhi di tutti tanto da diventare in pochissimo tempo una modella di successo. Nei primi anni ’80 Sharon decide di svestire i panni da modella per inseguire il sogno della recitazione, il resto è storia.

Sharon Stone (qui le foto più belle dell'attrice) è tra le più grandi dive di Hollywood e nel corso della sua carriera ha fatto innamorare, commuovere e divertire milioni di persone in tutto il mondo, non sono mancati importanti riconoscimenti, tra i quali il Golden Globe come “Migliore attrice in un film drammatico” per il ruolo all’interno di “Casino” del 1996 per il quale ha ricevuto anche una nomination agli Academy Awards.

Sharon Stone: “Basic Instinct”

Il film più iconico dell’attrice è sicuramente “Basic Instinct”, distribuito nel 1992 e diretto da Paul Verhoeven. La pellicola si rivelò un successo stratosferico diventando un cult della settima arte grazie anche a un botteghino che superò i 350 milioni di dollari rendendolo il quarto maggior successo di tutto l’anno negli Stati Uniti d'America. Oggi Sharon torna a provocare nuovamente e lo fa per il servizio fotografico di Vogue che ha celebrato l’attrice dedicandole la copertina.

Sharon Stone: il video sexy

Nei giorni scorsi l’attrice ha postato sul suo profilo Instagram un breve video dello shooting in cui appare molto provocante grazie anche a un outfit che mostra le sue gambe perfette e sexy. Il filmato ha riscosso uno straordinario successo guadagnando oltre 90.000 like e più di 2.000 commenti in cui i fan dell’attrice hanno sottolineato come il trascorre del tempo non abbia minimamente scalfito la sua bellezza.