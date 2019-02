CCN Speciale Sanremo con Saverio Raimondo

Su Comedy Central si respira ancora l’aria sanremese: venerdì 15 febbraio alle 23.00 andrà in onda CCN Speciale Sanremo, un appuntamento esclusivo di Comedy Central (solo su Sky, canale 128) con Saverio Raimondo, che racconterà tutto quello che non è stato rivelato sulla settimana canora più importante d’Italia.



In occasione del Festival di Sanremo, Saverio Raimondo ha infatti raggiunto la cittadina ligure e, tra canzoni, fiori e polemiche, è stato protagonista di incursioni speciali per le vie sanremesi munito della sua scrivania “a tracolla” per svelare i retroscena e le verità nascoste del Festival. Venerdì 15 febbraio sarà l’occasione per rivivere tutti gli interventi speciali che Saverio Raimondo ha realizzato per i canali social di Comedy Central in cui ha raccontato la kermesse nazionalpopolare più celebre d’Italia oltre a inediti dietro le quinte. Lo speciale sarà, appunto, in onda sul canale venerdì 15 febbraio.



Le incursioni di Saverio Raimondo a Sanremo sono anche sul sito ufficiale di Comedy Central, sul canale Youtube e su Facebook. E questo è solo l’inizio. Una nuova, attesissima stagione di CCN – Comedy Central News - con Saverio Raimondo è in arrivo prossimamente solo su Comedy Central!