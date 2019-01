Siamo solo all’inizio dell’anno, eppure il 2019 è già riuscito a dividere la prima coppia illustre. Pare, infatti, giunta al capolinea la relazione tra Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng, perlomeno stando ai rumor riportati dal settimanale «Oggi» e immediatamente rimbalzati online. Di più: pare che la decisione sia definitiva e che i due abbiano già affidato a un avvocato - particolarmente amico dell’ex velina di «Striscia la notizia» - l'incarico di avviare le pratiche della loro separazione, al fine di tutelare il figlio Maddox, quattro anni, che, al momento, vivrebbe con la madre a Milano.

Una decisione presa di comune accordo

Oltre che per carattere, sarebbe soprattutto per lui che Satta e Boateng starebbero cercando di mantenere un basso profilo sulla fine del loro matrimonio. Senza dimenticare che, sempre secondo il magazine, la decisione sarebbe comunque stata presa di comune accordo (il che spiegherebbe ulteriormente la scelta di un atteggiamento conciliante e disteso).

Le voci di crisi

In realtà, le voci di crisi tra i due si rincorrevano da diversi mesi. Dapprima alimentate dai media tedeschi, che vorrebbero il calciatore di nuovo in rapporti con l'ex moglie Jenny, poi dalla decisione dell’ex velina di non trasferirsi a Sassuolo (dove, al momento, gioca il calciatore) e di restare invece a Milano. In quel caso era stata proprio Satta a mettere a tacere i pettegolezzi, racconta - a un altro settimanale, «Chi» - che finché avrebbe mantenuto la fede al dito, significava che era ancora una donna sposata. Poi, però, qualcosa dev’essere cambiato, e il Natale passato separati (lui non si sa dove fosse, lei l’ha trascorso con amici, tra cui Giorgia Palmas e Filippo Magnini) deve aver rappresentato la rottura definitiva.

Il matrimonio nel giugno 2016

E dire che il loro amore aveva fatto sognare tante persone: giovani, belli, ricchi, innamorati e sposati. Con una cerimonia da favola, celebrata il 25 giugno 2016 nella chiesetta della parrocchia di Stella Maris a Porto Cervo, la stessa in cui la ragazza era stata battezzata da neonata e in cui è stato battezzato anche il figlio Maddox, di due anni. Tra gli invitati vip allora accorsi sull’isola per festeggiare la coppia: da Elena Santarelli a Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, al tempo in dolce attesa.