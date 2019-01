Se così fosse, si tratterebbe del primo figlio per l’ex nuotatore e del secondo per l’ex velina, già mamma di Sofia, nata dieci anni fa dal precedente matrimonio con Davide Bombardini.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano un figlio? Così almeno sembrano suggerire le immagini pubblicate dal settimanale «Diva e Donna», che mostrano l’ex velina di «Striscia la Notizia» passeggiare per Milano mano nella mano con il compagno, assieme ai cani Sansone e Polpetta, mostrando forme morbide e un pancino che i più hanno ritenuto «sospetto».

«Sono una donna fortunatissima»

Se così fosse, si tratterebbe del primo figlio per l’ex nuotatore e il secondo per Palmas, già mamma di Sofia, nata dieci anni fa dal suo precedente matrimonio con l’ex calciatore Davide Bombardini (i due si sono lasciati nel 2011, dopo undici anni di amore). «Sono fortunatissima, con lui ho trovato una persona sana, equilibrata, che mi fa morire dal ridere» aveva raccontato tempo fa a «Verissimo» l’ex velina, prima di svelare qualche dettaglio in più della loro relazione. A partire dal primo bacio: «È avvenuto in Piazza Duomo. La nostra conoscenza è partita in modo molto pacato, anche se ammetto che mi ha colpito subito molto. Dopo la seconda volta che siamo andati a cena insieme siamo andati a fare una passeggiata in Piazza Duomo a Milano, eravamo soli e li è scattato il primo bacio».

La precedente relazione con Vittorio Brumotti

In quell’occasione, Palmas aveva parlato anche dell’ex fidanzato Vittorio Brumotti, campione di bike trial, tra gli inviati più amati di «Striscia la Notizia», conosciuto durante le registrazioni del programma estivo «Paperissima Sprint». «Dopo la fine di una storia così, non si può rimanere amici» aveva detto. «Rimane un bel ricordo, resta una persona che stimo molto e a cui voglio bene, ma non si può parlare di amicizia».

L'ex di lui: Federica Pellegrini

Dal canto suo, anche Magnini ha alle spalle un’ex "ingombrante": Federica Pellegrini, sua compagna nella Nazionale italiana di nuoto, nuovo giudice di «Italia's Got Talent». «Ho sempre voluto una famiglia e dei figli. Per questo è finita la mia storia con Federica, che, invece, non si sentiva pronta» ha raccontato il nuotatore al settimanale «Nuovo», aggiungendo di non avere più alcun rapporto con la sua ex. «Non è facile rimanere amici e non so se potremmo esserlo mai in futuro. Ci vuole comunque tanto tempo. Per me lei rappresenta il passato».