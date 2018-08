Aretha Franklin, la Nasa dedica un asteroide alla regina del soul

“Siamo tristi per la scomparsa di Aretha Franklin. L’asteroide 249516 che orbita oltre Marte è stato scoperto durante la missione NeoWise e sarà intitolato alla cantante per commemorare la regina del soul”. Con questo tweet la Nasa rende l’omaggio all’interprete soul più famosa del mondo. L’asteroide 249516 Aretha ha un diametro di quattro chilometri e orbita oltre il pianeta rosso. La dedica completa si può trovare sul sito ufficiale del Jet Propulsion Laboratory della Nasa, in cui si leggono le motivazioni della dedica: “Aretha Franklin è una cantante americana che ha vinto 21 Grammy Awards e ha influenzato innumerevoli cantanti. Durante la sua carriera ha registrato hit come "Respect", "Think" e "Chain of Fools". Inoltre, nel 2005 è stata insignita della Presidential Medal of Freedom.

Dedica dal mondo dell’astronomia

Il nome dell’asteroide non è l’unico attestato di stima da parte del mondo dell’astronomia. Anche il team della missione Mars Reconnaissance Orbiter, al lavoro per la Nasa, dedica un pensiero ad Aretha Franklin, pubblicando su Twitter una sua immagine tra le stelle e citando il suo album prodotto da Quincy Jones ‘Hey Now Hey (The Other Side of the Sky)’, uscito nel 1973 per la casa discografica Atlantic Records

Più di 50 anni di carriera

Nata a Memphis il 25 marzo 1942, è stata la prima donna a entrare a far parte della Rock and Roll Hall of Fame. La cantante, nel corso di una carriera durata più di cinque decenni, ha portato più di 100 singoli nelle classifiche di Billboard. Lo stato del Michigan, dove era cresciuta, ha definito la sua voce una "risorsa e una meraviglia della natura”. La sua ultima esibizione è stata alla cerimonia di gala della fondazione di Elton John per la lotta all'Aids lo scorso novembre a New York, mentre Il suo ultimo concerto si è svolto nel giugno 2017. Nel 2009 ha cantato per l'insediamento di Barack Obama alla Casa Bianca mentre si è rifiutata di farlo quando è stato il turno di Donald Trump.