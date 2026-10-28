Asteroide scoperto nel 2025

Dei due asteroidi attesi nei prossimi giorni, "2025 UK9 è quello che promette il passaggio più ravvicinato, anche se è di dimensioni molto modeste", spiega l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope. "C'è ancora un po' di incertezza sull'orario del passaggio ravvicinato, e anche su valore esatto della minima distanza dalla Terra, perché finora questo asteroide è stato osservato poco". Scoperto il 28 ottobre 2025 dal programma Mt. Lemmon Survey/Catalina Sky Survey dell'Università dell'Arizona, questo sasso cosmico "è stato seguito solo per un paio di giorni: l'arco orbitale percorso in un periodo così ristretto non ha permesso di calcolare con esattezza la posizione in cui si sarebbe trovato poi a distanza di un anno", puntualizza Masi.

