Svelato il segreto della longevità di Jonathan, tartaruga di 194 anni

Grazie all'analisi di un campione di saliva, gli studiosi hanno individuato 287 varianti genetiche uniche in questo esemplare straordinariamente longevo. Dato che la senescenza rappresenta il principale fattore di rischio per quasi tutte le malattie croniche, ora l'obiettivo degli studiosi è sfruttare le intuizioni evolutive per tradurle in trattamenti pratici e accessibili a tutti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Jonathan ha 194 anni ed è una tartaruga gigante che vive sull’isola di Sant'Elena, nell'oceano atlantico meridionale. È nota per essere l'animale terrestre più longevo al mondo. Il lentissimo processo di invecchiamento genetico è il suo segreto di lunga vita. A scoprirlo un'organizzazione no-profit statunitense Kallel, specializzata in studi sulla longevità, e pubblicato sulla rivista Science Advances. Dato che la senescenza rappresenta il principale fattore di rischio per quasi tutte le malattie croniche, ora l'obiettivo degli studiosi è sfruttare le intuizioni evolutive per tradurle in trattamenti pratici e accessibili a tutti.

La tartaruga Jonathan, esemplare più longevo al mondo con i suoi 194 anni - ©Ansa

Lo studio Grazie all'analisi genetica ottenuta da un campione di saliva, gli studiosi hanno individuato 287 varianti genetiche uniche in questa tartaruga gigante straordinariamente longeva. "Questi geni - sottolinea Stephen Clark, fondatore di Kallel e autore senior dello studio - controllano processi fondamentali dell'organismo, tra cui la riparazione dei danni al Dna, la riduzione dell'infiammazione, la regolazione dell'insulina e la soppressione dei tumori".



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