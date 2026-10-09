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Svelato il segreto della longevità di Jonathan, tartaruga di 194 anni

Scienze
©Ansa

Grazie all'analisi di un campione di saliva, gli studiosi hanno individuato 287 varianti genetiche uniche in questo esemplare straordinariamente longevo. Dato che la senescenza rappresenta il principale fattore di rischio per quasi tutte le malattie croniche, ora l'obiettivo degli studiosi è sfruttare le intuizioni evolutive per tradurle in trattamenti pratici e accessibili a tutti

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Jonathan ha 194 anni ed è una tartaruga gigante che vive sull’isola di Sant'Elena, nell'oceano atlantico meridionale. È nota per essere l'animale terrestre più longevo al mondo. Il lentissimo processo di invecchiamento genetico è il suo segreto di lunga vita. A scoprirlo un'organizzazione no-profit statunitense Kallel, specializzata in studi sulla longevità, e pubblicato sulla rivista Science Advances. Dato che la senescenza rappresenta il principale fattore di rischio per quasi tutte le malattie croniche, ora l'obiettivo degli studiosi è sfruttare le intuizioni evolutive per tradurle in trattamenti pratici e accessibili a tutti. 

La tartaruga Jonathan, esemplare più longevo al mondo con i suoi 194 anni
La tartaruga Jonathan, esemplare più longevo al mondo con i suoi 194 anni - ©Ansa

Lo studio

Grazie all'analisi genetica ottenuta da un campione di saliva, gli studiosi hanno individuato 287 varianti genetiche uniche in questa tartaruga gigante straordinariamente longeva. "Questi geni - sottolinea Stephen Clark, fondatore di Kallel e autore senior dello studio - controllano processi fondamentali dell'organismo, tra cui la riparazione dei danni al Dna, la riduzione dell'infiammazione, la regolazione dell'insulina e la soppressione dei tumori". 

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I regolatori genici sono rimasti incredibilmente stabili  

I ricercatori hanno inoltre confrontato l'epigenoma (l'insieme dei fattori che si legano al Dna senza modificarne la sequenza) della tartaruga con quello di altri 4 esemplari della stessa specie e si sono accorti che erano molto simili a quelli degli animali più giovani. "In pratica - aggiunge Justin Gerlach del Peterhouse College dell'Università di Cambridge, che ha partecipato allo studio - i regolatori genici coinvolti nella produzione di energia e nella riparazione del Dna sono rimasti incredibilmente stabili in Jonathan nell'arco di quasi due secoli, mentre di norma cambiano nel tempo, contribuendo al processo di invecchiamento. Dunque la loro trascrizione ad alta fedeltà si è rivelata fondamentale per la longevità". 

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