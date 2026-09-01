Il calendario lunare di settembre 2026

Nel corso del mese saranno diversi gli appuntamenti con la Luna, tanti quante sono le principali fasi del suo ciclo: dalla calante alla Luna nuova, con la crescente e poi il plenilunio. Ecco le serate da non perdere

Settembre si apre con una Luna ancora calante, dopo la Luna piena (la “ Luna di sangue ”) della notte tra il 27 e il 28 agosto, che ha tenuto gli appassionati a bocca aperta. Giorno dopo giorno la porzione illuminata visibile dalla Terra diminuirà: prima la fase gibbosa calante, poi l’ultimo quarto e infine una sottile falce, sempre più difficile da osservare prima dell’alba.

Settembre, la porta dell’autunno, offrirà spettacoli lunari a chi ama seguire i movimenti della nostra volta celeste. Nel corso del mese saranno diversi gli appuntamenti con la Luna , tanti quante sono le principali fasi del suo ciclo: dalla calante alla Luna nuova, con la crescente e poi il plenilunio.

Luna nuova

Arriverà quindi la Luna nuova l’11 settembre 2026: si tratta del momento in cui il nostro satellite si trova tra la Terra e il Sole e la faccia rivolta verso di noi risulta completamente in ombra. Per questo la Luna non è praticamente visibile nel cielo notturno. Non significa, però, che sia scomparsa: è semplicemente la geometria tra Sole, Terra e Luna a impedirci di vedere la sua parte illuminata. Ma possiamo cogliere l’occasione per osservare altri movimenti della volta, come le scie meteoriche e gli altri corpi celesti, sfruttando l’aumentata oscurità del cielo.

Luna crescente

Da quel momento in poi inizierà la nuova fase crescente: nei giorni successivi all’11 settembre, poco dopo il tramonto, sarà possibile cercare verso ovest il sottile falcetto della Luna crescente. Inizialmente sarà piccolo e quasi impercettibile, e poi andrà occupando il suo spazio nei giorni a seguire, raggiugendo gradualmente il primo quarto, previsto il 18 settembre. Nonostante il nome possa trarre in inganno, in questa fase dalla Terra vediamo illuminata circa la metà del disco lunare: si chiama “quarto” perché la Luna ha percorso circa un quarto del suo intero ciclo di fasi. Sarà poi il momento della fase gibbosa crescente, visibile per gran parte della notte, con il culmine che arriverà con la Luna piena del 26 settembre. In questa fase la Luna sorge al tramonto del Sole, raggiunge la massima altezza nel cielo intorno alla mezzanotte e resta visibile per tutta la notte.