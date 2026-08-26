Avverrà tra il 27 e il 28 agosto. Questo fenomeno, noto come "Luna di sangue", conferisce al nostro satellite un colore ramato e rossastro che è possibile apprezzare senza particolari strumentazioni di protezione (al contrario dell'eclissi solare). Sarà visibile anche dall'Italia all'alba del 28 agosto, intorno alle 4:40, con il picco intorno alle 6:10 apprezzabile soprattutto a sud della nostra penisola

Il cielo di agosto ci regala un’eclissi parziale di Luna rossa tra il 27 e il 28 agosto. Dopo l’eclissi solare e lo sciame meteorico delle Perseidi, all’alba del 28 agosto questo fenomeno sarà visibile anche dall’Italia intorno alle 4:40, con il picco intorno alle 6:10. A quel punto, oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra ("umbra") della Terra, che conferirà alla Luna un caratteristico colore rosso mattone. Questa fase dell’eclissi sarà visibile nelle Americhe (ad eccezione dell’Alaska e del Canada nord-occidentale), nell’Europa occidentale e nell’Africa occidentale.

Le due eclissi appartengono alla stessa stagione delle eclissi, ha spiegato all’Ansa Alessandra Masi, nota astrofotografa italiana: “In queste finestre, che si verificano quando il Sole si trova vicino ai nodi dell'orbita lunare, possono verificarsi due eclissi separate da circa due settimane", ha affermato, commentando la vicinanza temporale tra i due fenomeni astronomici. A differenza di quella del 12 agosto, questa nuova eclissi è lunare, ossia sarà la Luna (e non il Sole) a essere coperta. Ma c’è anche un’altra differenza: "Durante un'eclissi totale di Luna, il nostro satellite non scompare mai del tutto nel buio, ma assume una colorazione che può variare dal rame dorato al rosso mattone più cupo. Questo fenomeno affascinante, noto popolarmente come ‘Luna di Sangue’, o ‘Blood Moon’, è il risultato di precise leggi fisiche legate alla luce e all'atmosfera terrestre".

Dove e come vederla

Questo spettacolo sarà visibile soprattutto dal sud Italia, mentre al nord la Luna tramonterà prima che l’eclissi possa raggiungere il suo massimo. Le fasi finali del fenomeno, invece, resteranno visibili per chi si trova nella parte meridionale della penisola. "A quell'ora la Luna sarà molto bassa sull'orizzonte occidentale - ha aggiunto Masi - offrendo in alcune località la possibilità di fotografarla insieme a montagne, edifici o altri elementi del paesaggio". Ma quando la Luna, ancora parzialmente eclissata, sarà ormai prossima al tramonto, il cielo sarà già chiaro. "Questa condizione - ha affermato - potrebbe da un lato rendere più difficile la ripresa fotografica, per il minore contrasto tra la Luna e il cielo, ma dall'altro potrebbe regalare immagini molto particolari e suggestive".

I consigli della Nasa





Questa eclissi, sottolinea la Nasa, fa parte della serie Saros 138: le eclissi di una data serie Saros sono separate da 18 anni, 11 giorni e 8 ore. L’eclissi precedente di questa serie Saros si è verificata il 16 agosto 2008, mentre la prossima avrà luogo il 7 settembre 2044. A differenza di un'eclissi solare, un'eclissi lunare può essere osservata a occhio nudo, con un binocolo o un piccolo telescopio che possano consentire di vedere più da vicino l'ombra curva della Terra che si sposta sulla Luna. Si tratta di uno degli ultimi spettacoli astronomici di agosto, che è per tutti gli amanti di questa scienza un mese davvero straordinario.