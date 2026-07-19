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Scienze

Erasmus sulla Luna

Marta Meli

Marta Meli
La Terra vista dalla missione Artemis II

Proprio nei giorni in cui due astronauti della missione Artemis II sono in tour in Italia e dell'anniversario dello sbarco sulla Luna, abbiamo parlato del futuro delle missioni spaziali con Tommaso Ghidini dell'Agenzia Spaziale Europea. "La vera sfida non è più andare sul satellite, ma diventa insediarsi lì", spiega l'ingegnere che ha un sogno, vedere la nostra specie diventare multiplanetaria: "Magari un giorno i nostri figli potranno fare dei soggiorni di studio non più a Madrid o a Barcellona, ma sulla Luna"

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