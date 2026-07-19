Erasmus sulla Luna

Proprio nei giorni in cui due astronauti della missione Artemis II sono in tour in Italia e dell'anniversario dello sbarco sulla Luna, abbiamo parlato del futuro delle missioni spaziali con Tommaso Ghidini dell'Agenzia Spaziale Europea. "La vera sfida non è più andare sul satellite, ma diventa insediarsi lì", spiega l'ingegnere che ha un sogno, vedere la nostra specie diventare multiplanetaria: "Magari un giorno i nostri figli potranno fare dei soggiorni di studio non più a Madrid o a Barcellona, ma sulla Luna"