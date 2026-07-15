Una settimana speciale di documentari e approfondimenti per ripercorrere le grandi imprese che hanno segnato la conquista dello spazio. Il 20 luglio l'appuntamento da non perdere con il documentario che racconta la nuova missione Artemis II: dalla progettazione al lancio, il viaggio dei primi quattro astronauti destinati a orbitare attorno alla Luna per la prima volta dal 1972
In occasione della Giornata Internazionale della Luna, che si celebra il 20 luglio per commemorare lo storico allunaggio dell’Apollo 11, su Sky Documentaries arriva una settimana di programmazione speciale dedicata alle grandi sfide dell’esplorazione spaziale. Un viaggio tra passato, presente e futuro della corsa allo spazio, attraverso documentari, serie e approfondimenti che raccontano le missioni che hanno cambiato la storia, i protagonisti che si sono spinti oltre i limiti della conoscenza e le nuove frontiere che attendono l’umanità oltre l’orbita terrestre.
'Artemis-Verso la Luna e oltre' in prima visione il 20 luglio
Il fulcro di questa programmazione speciale è 'Artemis-Verso la Luna e oltre', in onda in prima visione il 20 luglio alle 21:15 (disponibile anche on demand e in streaming su NOW). Non si tratta di un semplice documentario, ma del racconto ravvicinato di una nuova generazione di pionieri pronti a spingersi nello spazio profondo. La docu-serie segue i serratissimi preparativi dell'equipaggio di Artemis II, una missione destinata a portare l'essere umano più lontano di quanto sia mai accaduto nella storia. Attraverso le interviste esclusive al comandante Reid Wiseman e al pilota Victor Glover, emergono i dettagli di una sfida titanica.
Le voci della Stazione Spaziale Internazionale
Il viaggio prosegue il 22 luglio alle 21:15 con un altro appuntamento in prima visione: 'The Wonderful – Storie dallo spazio'. Questo documentario sposta l'obiettivo sulla Stazione Spaziale Internazionale, offrendo un ritratto intimo ed emozionante della vita in orbita. Attraverso i racconti diretti di astronauti provenienti da ogni angolo del pianeta, scopriremo cosa si prova a vivere sospesi nel vuoto, guardando la Terra da una prospettiva che cambia per sempre la percezione di se stessi e del mondo.
Una maratona spaziale senza precedenti
Per fare da cornice a queste due grandi anteprime, Sky Documentaries propone per tutta la settimana una selezione ricchissima di produzioni a tema. Gli appassionati potranno spaziare tra i grandi classici e le inchieste più recenti. Si viaggerà nel tempo con le pietre miliari della storia aerospaziale come Apollo 11, Apollo 13, Space Shuttle: Alla conquista dello spazio e l'emozionante tributo Neil Armstrong-Il primo uomo sulla luna. Per chi preferisce l'esplorazione planetaria e i misteri del cosmo, l'offerta include serie acclamate come Universe, Planets, Horizon, la vita a tappe con La Terra: Un anno in orbita e le stagioni di Marte. Infine, non mancheranno gli sguardi verso le nuove frontiere commerciali e l'ignoto, grazie a titoli del calibro di Wild Wild Space, Alieni: primo contatto e le indagini di Ufo Investigation.