Una settimana speciale di documentari e approfondimenti per ripercorrere le grandi imprese che hanno segnato la conquista dello spazio. Il 20 luglio l'appuntamento da non perdere con il documentario che racconta la nuova missione Artemis II: dalla progettazione al lancio, il viaggio dei primi quattro astronauti destinati a orbitare attorno alla Luna per la prima volta dal 1972

In occasione della Giornata Internazionale della Luna, che si celebra il 20 luglio per commemorare lo storico allunaggio dell’Apollo 11, su Sky Documentaries arriva una settimana di programmazione speciale dedicata alle grandi sfide dell’esplorazione spaziale. Un viaggio tra passato, presente e futuro della corsa allo spazio, attraverso documentari, serie e approfondimenti che raccontano le missioni che hanno cambiato la storia, i protagonisti che si sono spinti oltre i limiti della conoscenza e le nuove frontiere che attendono l’umanità oltre l’orbita terrestre.

'Artemis-Verso la Luna e oltre' in prima visione il 20 luglio

Il fulcro di questa programmazione speciale è 'Artemis-Verso la Luna e oltre', in onda in prima visione il 20 luglio alle 21:15 (disponibile anche on demand e in streaming su NOW). Non si tratta di un semplice documentario, ma del racconto ravvicinato di una nuova generazione di pionieri pronti a spingersi nello spazio profondo. La docu-serie segue i serratissimi preparativi dell'equipaggio di Artemis II, una missione destinata a portare l'essere umano più lontano di quanto sia mai accaduto nella storia. Attraverso le interviste esclusive al comandante Reid Wiseman e al pilota Victor Glover, emergono i dettagli di una sfida titanica.