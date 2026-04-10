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Scienze

Sono sempre di più le astronaute, ma una minoranza va nello Spazio

Donata Columbro
©Getty

La navicella Orion sta completando il suo viaggio di ritorno verso la Terra, con a bordo la prima donna a volare verso la Luna. Un segnale di cambiamento, che però non basta a colmare il divario: i dati mostrano che le astronaute sono in aumento, almeno alla Nasa, ma nello spazio restano meno del 20%

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