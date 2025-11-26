Offerte Black Friday
Scienze

Da Brema alla Luna: il viaggio di Argonaut

Marta Meli

Thales Alenia Space

Si chiama Argonaut il lander destinato a portare l’Europa sulla luna. Un nome preso in prestito dalla mitologia greca per il mezzo targato ESA che traghetterà carichi utili sulla superficie del nostro satellite. È uno dei programmi sul tavolo della Ministeriale di Brema. Obiettivo: uno sbarco in autonomia. Ma va fatto presto, dice a Sky Tg24 Insider Luca Parmitano

