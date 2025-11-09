Sentinel 1-D, un satellite per amico

Sono le sentinelle del Pianeta Terra. Occhi puntati sul nostro Pianeta per studiarne le trasformazioni e fornire dati utili ad affrontare le emergenze naturali e climatiche, dalle inondazioni, ai terremoti, alle eruzioni vulcaniche. L’ultima della famiglia si chiama Sentinel 1-D, il satellite appena messo in orbita dall’Agenzia Spaziale Europea. Ecco cosa farà