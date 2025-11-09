Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Scienze

Sentinel 1-D, un satellite per amico

Marta Meli

Marta Meli
Il lancio del satellite © ESA

Sono le sentinelle del Pianeta Terra. Occhi puntati sul nostro Pianeta per studiarne le trasformazioni e fornire dati utili ad affrontare le emergenze naturali e climatiche, dalle inondazioni, ai terremoti, alle eruzioni vulcaniche. L’ultima della famiglia si chiama Sentinel 1-D, il satellite appena messo in orbita dall’Agenzia Spaziale Europea. Ecco cosa farà

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ