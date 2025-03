Equinozio di Primavera 2025, perché quest'anno sarà il 20 marzo

Per anni abbiamo attribuito al 21 marzo l'inizio della stagione primaverile ma in realtà non è più così. Dal 2008 la primavera inizia con un giorno di anticipo, il 20 marzo e questo anticipo durerà per tantissimi anni, esattamente fino al 2102. Che cosa ha originato questo cambiamento? La causa è soprattutto di tipo astronomico, nel dettaglio dovuta all’inclinazione della Terra rispetto al proprio asse, ma trova fondamento anche nel calendario gregoriano.

Il movimento della Terra

L’asse di rotazione della Terra è inclinato e descrive un cono durante la sua orbita intorno al Sole. Questo movimento varia durante l’anno: la Terra si avvicina al Sole per sei mesi e poi si allontana per i successivi. L’equinozio è la data in cui il giorno ha esattamente la stessa durata della notte: data che cade proprio il 20 marzo.

Il calendario gregoriano

Nel calendario gregoriano non c’è una precisa coincidenza con la durata di una rotazione della Terra attorno al Sole. Per compensare la leggera differenza, sono stati introdotti gli anni bisestili. Dunque quel giorno in più che di febbraio crea un nuovo squilibrio che fa anticipare l’equinozio di primavera o lo posticipa al 21 marzo. Dal 2044 potrebbe anticipare ancora, avvenendo il 19 marzo, lo stesso giorno della Festa di San Giuseppe e del Papà. Dal 2102 l’equinozio di primavera tornerà a cadere il 21 marzo.