Asteroide YR4, al rialzo le stime sul rischio di impatto nel 2032

Le osservazioni

In generale, a proposito di questa situazione, gli esperti della Nasa hanno prodotto cinque revisioni al rialzo del possibile impatto dell'asteroide, che era stato scoperto il 27 dicembre scorso e che dovrebbe un diametro compreso tra 40 e 100 metri. A modificare le stime sono proprio le ulteriori valutazioni fatte giorno dopo giorno e che tendono generalmente a salire proprio con l'aumento delle osservazioni nelle prime fasi di analisi successive alla scoperta. Si tratta, va sottolineato, di un rischio di impatto piuttosto basso e, secondo gli esperti, stime più precise potranno essere prodotte solo quando l’asteroide, attualmente in fase di allontanamento, tornerà di nuovo ad essere vicino alla Terra, ovvero nel 2028.

Le stime e l’area del possibile impatto

Ma perché circolano percentuali diverse? Le differenze delle stime fornite tra Nasa e Esa sono dovute, in sostanza, al fatto che si basano su sistemi di monitoraggio indipendenti e metodologie di calcolo diverse, ma entrambe restano comunque in linea con le reali possibilità di impatto che sono all'incirca 1 su 32, più o meno la stessa di indovinare correttamente il risultato di cinque lanci di moneta consecutivi. Tra l’altro va specificato anche che l’eventuale impatto di 2024 YR4 non causerebbe un disastro a livello planetario, ma gravi danni a livello dell’area di schianto. Lo scenario più probabile, hanno spiegato gli scienziati, porterebbe all'esplosione dell'asteroide a pochi chilometri dal suolo, con una potenza di 8 megatoni, circa 500 volte la bomba di Hiroshima. Dove potrebbe avvenire l’impatto? Le probabilità indicano un’area lungo una fascia equatoriale che attraversa il Pacifico orientale, il centro America, l'Atlantico, l'Africa, la Penisola arabica e che finisce sull'India.