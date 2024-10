Cometa C/2023 A3, visibile già da oggi: quando e dove vederla

La spettacolare cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas si mostrerà domani in tutto il suo splendore: il 12 ottobre sfiorerà la Terra, transitando alla distanza minima di 71 milioni di chilometri da noi. Già da oggi sarà visibile a occhio nudo a cavallo del tramonto, a Ovest, e ancor più facile sarà vederla il 12 ottobre. Un evento che sarà seguito anche in streaming dalle 19 con le immagini del Virtual Telescope Project. "Tra poche ore avremo un incontro che si preannuncia davvero splendido", ha detto all'ANSA l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope.

Appuntamento con la cometa il 12 ottobre al tramonto

Dopo aver aggirato il Sole il 9 ottobre la C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas si prepara da oggi a diventare visibile all'ora del tramonto, per pochi minuti ma con un'ottima luminosità: "Prevediamo che in questi giorni, in particolare domani, sarà facile vederla anche a occhio nudo. Ovviamente sarà meglio trovarsi in luoghi con pochi ulteriori disturbi ma la si dovrebbe vedere praticamente da ovunque, l'importante è non avere ostacoli sull'orizzonte verso il Sole che tramonta", ha aggiunto Masi. Il 12 ottobre la cometa passerà alla distanza minima dalla Terra ma sarà già lungo la strada che la porterà ad allontanarsi sempre più dal Sole. Sarà dunque sempre più alta sull'orizzonte ma allo stesso tempo (proprio per la maggiore distanza dal Sole) tenderà gradualmente ad affievolirsi. A questo si aggiunge una Luna sempre più 'ingombrante', che sarà piena il 17 ottobre. Chi vorrà seguire questo spettacolo con il commento di un esperto potrà seguire la diretta streaming del Virtual Telescope che riprenderà il passaggio a partire dalle 19 attraverso i telescopi robotici installati a Manciano (GR), il più puro dei cieli stellati dell'Italia peninsulare e la voce di Gianluca Masi