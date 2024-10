Superluna del 17 ottobre 2024, quando vederla

Il satellite naturale ha un'orbita non circolare intorno alla Terra e a volte è più vicino e a volte più lontano. Quando si avvicina appare il 20 per cento più grande rispetto a quando è all'apogeo, ovvero al punto più lontano dalla Terra

Il 17 ottobre si verificherà quella che viene chiamata Superluna del Cacciatore: il satellite che gravita intorno alla terra, si vedrà molto più grande. La Luna ha un'orbita non circolare intorno alla Terra e a volte è più vicina e a volte più lontana. Si parla, appunto, di Superluna perché appare il 20 per cento più grande rispetto a quando è all'apogeo, ovvero al punto più lontano dalla Terra. Quando è nel perigeo ed è più vicina alla Terra, viene chiamata Superluna e si nota meglio quando c'è la luna piena. Si vedrà solo il 17 ottobre

La luna piena di ottobre sarà una superluna e sarà la più grande dell'anno perché si verificherà esattamente lo stesso giorno in cui si troverà nel punto più vicino alla Terra (il perigeo). In questa occasione il nostro satellite naturale (l'unico) lo si potrà vedere più grande di circa il 15-16% e più luminoso di circa il 7-8%.

Le stelle cadenti

Il 20 e 21 ottobre invece sarà la volta del passaggio delle Orionidi, che non sono stelle cadenti anche se vengono chiamate così, ma briciole di cometa. In pratica quando una cometa passa vicino al sole sublima, con la parte ghiacciata che passa dallo stato solido a gassoso e libera le polveri che sono tenute insieme dal ghiaccio. Quando l'orbita della Terra va a intersecare l'orbita della cometa, queste briciole vengono attratte dall'attrazione gravitazionale terrestre, entrano nell'atmosfera, si incendiamo e noi vediamo una sorta di stelle filanti. Ma le Orionidi di ottobre non sono residui della cometa C2023/A3, ma di un'altra cometa che li ha generati”.