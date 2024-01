Science, Please: quando l’antibiotico non basta più

Da qui al 2050, 10 milioni di persone rischieranno di morire ogni anno per l’antibiotico resistenza. La previsione della Banca Mondiale risale ormai a diversi anni fa: quali sono le contromisure che sono state prese e cosa si può ancora fare per evitare che questo numero diventi realtà? Ne parla a Science, Please - il podcast di scienza e medicina di Sky TG24 - il Prof. Raffaele Bruno, ordinario di malattie infettive dell'Università di Pavia

Ascolta la nuova puntata di Science, Please

Ogni 30 secondi una persona muore e un'infezione su cinque, nei paesi dell'Unione Europea, é causata da agenti microbici resistenti. I numeri sono stati diffusi da Sandra Gallina, direttore generale Salute e Sicurezza alimentare della Commissione Ue. In Italia la situazione non va meglio, anzi. Ogni anno nel nostro Paese si registano 11mila morti, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, numeri che preoccupano molto chi lavora nel settore medico e sanitario. "Il meccanismo della resistenza antibiotica è complesso, dovuto non solo all'uso improprio dei farmaci. Il problema deve essere inquadrato in un'ottica di one health, un approccio unico che riguarda anche le piante e gli animali" spiega a Science, Please il Prof. Bruno che ricorda come l'assunzione di questi farmaci debba avvenire sempre sotto controllo medico, visto che ogni terapia antibiotica distrugge oltre ai batteri "cattivi" anche il micriobiota, fondamentale per la nostra salute e le nostre difese immunitarie.