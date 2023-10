Per la prima volta embrioni di topo si sono sviluppati nello spazio

L'esperimento, guidato dall'Università giapponese di Yamanashi e pubblicato sulla rivista iScience, costituisce un primo passo verso una possibile dimostrazione che anche gli esseri umani possono riprodursi al di fuori della Terra. Gli embrioni sono stati ottenuti sulla Terra, poi congelati e spediti sulla Stazione Spaziale Internazionale nell'agosto 2021, dove gli astronauti a bordo li hanno poi fatti crescere per quattro giorni in condizioni di microgravità

Che sia la dimostrazione che in un lontano futuro gli esseri umani possano riprodursi anche al di fuori della Terra? Ora possiamo quantomeno immaginarlo. Perché per la prima volta degli embrioni di mammifero, in questo caso di topo, sono stati fatti sviluppare nello spazio: ottenuti sulla Terra, sono stati congelati e spediti sulla Stazione Spaziale Internazionale nell'agosto 2021, dove gli astronauti a bordo li hanno poi fatti crescere per quattro giorni in condizioni di microgravità.