SpaceX, annullato il lancio dei 4 astronauti verso la stazione ISS

Economia

L’uomo più ricco del mondo potrebbe allargare la sua collezione di aziende con Twitter, ma il suo è già un pacchetto vasto e diversificato: si va dalle auto elettriche agli hyperloop, dalla conquista di Marte fino ai chip che consentono a un computer di tradurre in azioni in tempo reale i pensieri di una persona

Al momento include il colosso delle auto elettriche Tesla, ma anche SpaceX per la conquista di Marte, oltre a Neuralink e The Boring Company, la società specializzata in servizi di costruzioni di infrastrutture e tunnel salita anche alle cronache per aver venduto a tempo limitato un “lanciafiamme”